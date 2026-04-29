Underhållsingenjör - Fastighetsteknik - Batterifabriken
2026-04-29
Company description:
Who are we?Volvo Cars is a company on a mission; to bring traditional car manufacturing into a connected, sustainable and smart future.Since 1927, we have been a brand known for our commitment to safety, creating innovative cars that make life less complicated for our consumers. In 2010, we decided to transform our business, resulting in a totally new generation of cars and technologies, as well as steady growth and record sales. Today, we're expanding our global footprint in Europe, China and the US, and we're on the lookout for new talent. We are constantly pushing our own skills and abilities to drive change in the automobile industry like never before. We are looking for innovative, committed people to join us in this endeavour and create safe, sustainable and connected cars. We believe in the power of people and will challenge and support you to reach your full potential. Join us and be part of Volvo Cars' journey into the future.
Job description: Vad vi erbjuder Torslanda Battery Assembly Shop (TBA) har precis kört igång sin produktion. I vår nya fabrik kommer du ha möjlighet att vara med och fortsätta vår resa med att skapa förbättringar och utveckla och utvecklas tillsammans med alla oss på TBA.
Vår högautomatiserade produktionsutrustning består av laser- och plasmateknik, PLC-system, robotar, utrustning för lim- och tätningsapplicering, målning, transportsystem samt produktanpassad mekanik.
Som underhållsingenjör inom fastighetsteknik är ditt uppdrag att säkerställa fastighetens driftsäkerhet. Denna tjänst är förlagd till dagtid och ingår i IF metalls fackliga avtal.
Arbetsuppgifter och ansvar Målet är att hela tiden att öka den tekniska tillgängligheten och optimera anläggningsutnyttjandet i balans med kostnadsmassan.
Som Underhållsingenjör inom Fastighetsteknik kommer du att jobba med både förebyggande underhåll (FU) och avhjälpande underhåll och löpande uppdatera berörd dokumentation samt reservdelsstrukturen i Maximo. Utifrån data & analyser kommer du säkerställa utrustningars prestanda och utveckling mot morgondagens teknik.
Du besitter specialistkompetens och håller ihop kompetensområdet samt driver utveckling och resultat i projekt för framtida investeringar. I rollen ansvarar du även för den tekniska delen i serviceavtal vid upphandling tillsammans med inköp och utvärderar kontrakterade leverantörer. Arbetet bedrivs tvärfunktionellt med produktion som huvudkund och ett stort nätverk av olika organisationer och leverantörer.
Andra förekommande arbetsuppgifter är att:
Ansvara för att ge input till standarder och projektspecifikationer för underhållsrelaterade områden och delta som underhållsexpert och i förekommande fall driva/initiera riskbedömningar.
Ta fram utbildningsbehov tillsammans med arbetsledning.
Undersöka behovet av specialverktyg för diagnostik, felsökningsverktyg, mjukvara och kalibreringsverktyg.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi ser att du har en teknisk högskolekompetens inom el/automation, energi och miljö eller fastighetsunderhåll samt praktisk erfarenhet från underhållsarbete inom fastighetsteknik- och automation. Det är meriterande om du har kunskap om Value Driven Maintenance (VDM), likaså om du arbetat inom underhåll mot fastighet och anläggning tidigare, gärna på Volvo Cars.
Andra meriterande kunskaper innefattar maskindirektivet (Maskinsäkerhet), erfarenhet av underhållssystemet Maximo samt olika metoder för problemlösning.
Du har goda kunskaper i engelska, svenska samt mycket god datorvana och kunskap att hantera företagets underhålls och dokumentationssystem.
Du som person Vi lägger stor vikt vid dig som person och söker dig som är en positiv lagspelare som naturligt får andra att känna förtroende för dig. Du har lätt för att kommunicera och anpassar ditt budskap beroende på mottagare.
Du är logisk och systematisk i ditt tänkande och har en lösningsfokuserad förmåga som hjälper dig att hitta nya vägar att lösa problem eller att ta ett beslut när det behövs. Som person agerar du självständigt och lägger alltid ett stort fokus på hög kvalitet, nöjd kund och leveransprecision, i allt du tar dig för.
Tillsammans värnar vi om ett glädjefullt och motiverande arbetsklimat där du uppvisar både respekt och tillit. Det är en självklarhet för dig att agera i enlighet med Volvo Cars kultur för att prestera och även utveckla dig själv.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "80396-44145621". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Volvo Personvagnar Aktiebolag
(org.nr 556074-3089), https://www.volvocars.com/
405 31 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Volvo Car Corporation Kontakt
Mrs.
Kristin Lövgren Kontakt
9882846