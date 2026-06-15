Stödpedagog på Västra Mark
Karlskrona kommun, Social- och funktionsstödsförvaltningen / Behandlingsassistentjobb / Karlskrona Visa alla behandlingsassistentjobb i Karlskrona
2026-06-15
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I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
Västra Mark är en verksamhet som erbjuder korttidsvistelse och korttidstillsyn enligt LSS för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar så som intellektuell funktionsnedsättning i kombination med autism och andra funktionsvariationer.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-15Arbetsuppgifter
Vill du kombinera ett nära arbete med brukare med ett utvecklande och kvalitetsinriktat uppdrag? Vi söker en engagerad stödpedagog som vill bidra till att stärka både individens utveckling och verksamhetens kvalitet.
I rollen som stödpedagog har du ett fördjupat pedagogiskt ansvar och är en viktig resurs i det dagliga arbetet såväl som i utvecklingen av verksamheten.
Som stödpedagog arbetar du både verksamhetsnära och med övergripande kvalitetsarbete. Du motiverar, stödjer och vägleder brukare i vardagens olika moment utifrån deras individuella behov, resurser och mål, med fokus på att skapa en meningsfull och utvecklande tillvaro.
Du bidrar till att säkerställa kvalitet i arbetet genom att stödja kollegor i social dokumentation, genomförandeplaner och arbetssätt i linje med aktuella riktlinjer och metoder. I uppdraget kan det ingå handledning av kollegor, uppföljning och egenkontroller samt att utveckla och implementera arbetssätt som stärker verksamhetens kvalitet.
Arbetet sker både självständigt och i nära samarbete med kollegor och andra professioner. Du bidrar till struktur, tydlighet och ett pedagogiskt förhållningssätt i verksamheten. Vid behov kan arbete förekomma på andra enheter genom samverkan eller samplanering.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning, exempelvis YH-utbildning (minst 200 YH-poäng) inom relevant område såsom stödpedagogik eller psykiatri, alternativt högskoleutbildning (minst 60 hp) inom relevant område
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Förmåga att arbeta med och ansvara för dokumentation
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete med autism och med intellektuell funktionsnedsättning.
• Utbildning i och/eller erfarenhet av TAKK, tecken som kommunikationsverktyg.
• Utbildning i och/eller erfarenhet av lågaffektivt bemötande.
• Utbildning i och/eller erfarenhet av tydliggörande pedagogik.
• Utbildning i och/eller erfarenhet av sociala berättelser och seriesamtal.
Vem är du?
Du är en trygg och stabil person med ett pedagogiskt förhållningssätt och ett genuint intresse för att utveckla både människor och arbetssätt. Du har en god analytisk förmåga och kan se vad som behöver utvecklas, samtidigt som du omsätter idéer i praktiken.
Du är strukturerad och organiserad, och har förmåga att prioritera och skapa tydlighet i arbetet. Du samarbetar väl med andra, delar med dig av kunskap och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Med din kommunikativa förmåga är du tydlig, lyhörd och skapar förtroende hos både kollegor och brukare. Du är flexibel och kan anpassa ditt arbetssätt efter förändrade behov.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Schema. Oregelbunden arbetstid
För anställning krävs att du uppvisar ett giltigt utdrag ur belastningsregistret.
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328405". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona Kommun
(org.nr 212000-0829)
Karlskrona kommun (visa karta
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371 83 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Karlskrona kommun, Social- och funktionsstödsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Carola Brolin carola.brolin@karlskrona.se 0455-30 52 26 Jobbnummer
9964871