Underhållselektriker
2025-12-11
VPK Packaging är en av Skandinaviens ledande förpackningsleverantörer inom hållbara förpackningar. Våra produkter inkluderar wellpappförpackningar, display- och förpackningsmaskiner. Företaget drivs idag som One Nordic och är fördelade med sex fabriker i Norge, Sverige och Danmark. VPK Packaging är en del av den belgiska förpackningskoncernen VPK.
Om arbetsrollen:
VPK stävar efter att alltid vara den bästa partner till kunden. Leveranskedja ska vara säker, pålitlig, synlig och mätbar och alltid leva upp till företagets värderingar. Tillsammans med företagets mål ska vi inom VPK följa gällande produktionsstrategi för att nå målen. En bra arbetsplats i en hälsosam och säker arbetsmiljö.
Till vår fabrik i Norrköping söker vi en underhållselektriker med huvudfokus på förebyggande och avhjälpande underhåll. Du kommer att tillhöra underhållsavdelningen som består av åtta personer varav tre är mekaniker.
Vad kommer du att påverka:
Som industrielektriker arbetar du i huvudsak med felsökning och avhjälpande underhåll på vår maskinpark. Därutöver består arbetet av:
Utföra förebyggande underhåll enligt schema på anläggningens maskinpark.
Allmänna elarbeten på fastigheten.
Initiera inköp av el-material och reservdelar för anläggningens behov.
Hantering av reservdelar i vårt underhållssystem.
Delta i arbetet kring förbättringar i vår tillverkningsprocess.
Delta vid nyinstallationer av maskiner och utrustningar i verksamheten.
Medverka till att anläggningens el-dokumentation hålls uppdaterad.
Beredskap under vissa dagar enligt schema.
Du kan även bli delvis ansvarig för projekt som innebär bland annat ombyggnationer med dokumentation.Publiceringsdatum2025-12-11Profil
Tjänsten innebär att du kommer att arbeta med problemlösning såväl självständigt som tillsammans med andra, du har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team samtidigt som du är självgående, har ett driv och kan ta egna initiativ.
Du är en ansvarstagande och strukturerad person med en positiv inställning. Vidare är du flexibel och har en förmåga att ha flera arbetsuppgifter igång samtidigt. Att du är säkerhetsmedveten i ditt sätt att arbeta ser vi som en självklarhet.
Med fördel 3-års gymnasieutbildning inom el eller motsvarande grundutbildning.
Erfarenhet från liknade arbetsuppgifter som beskrivs ovan.
Goda färdigheter att kommunicera i både tal och skrift (svenska och engelska).
God datorvana och kunskaper i Officepaketet.
Inneha B-körkort och med fördel truckkort.
Tjänsten är förlagd på två skift med viss mån av helgarbete. Jour kommer att tillkomma för att säkerställa driften.
Vad erbjuder vi:
Vi erbjuder ett omväxlande arbete som industrielektriker. En spännande resa ligger framför oss där man kommer att kunna påverka utveckling inom rollens område. Vi har hälsoutvecklande förmåner som du kommer att ta del av samt en god och hållbar arbetsmiljö.
Ett krav är att du har lägst gymnasieutbildning inom el eller motsvarande.
Mer om oss:
Känner du att detta är utmaningen för dig eller ditt nya steg i karriären?
Tveka inte att höra av dig till rekryterande chef Christoffer Svensson, christoffer.svensson@vpkgroup.com
Facklig representant GS lokalt: Mikael Eriksson, grafiska.norrkoping@vpkgroup.com
