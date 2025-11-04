Underhållschef till Mönsterås Bostäder AB
2025-11-04
Företagspresentation Företagspresentation Mönsterås Bostäder AB är ett kommunalt fastighetsbolag med ett tydligt uppdrag - att erbjuda attraktiva, prisvärda bostäder i en trygg och trivsam miljö. Med 1 396 lägenheter och 12 000 m2 lokaler är vi en viktig aktör i Mönsterås kommun. Vi står nu inför en spännande utvecklingsresa med fokus på renoveringar, energieffektivisering och långsiktig hållbarhet - och söker därför en Underhållschef som vill vara med och driva den resan framåt.
Vill du ta nästa steg som ledare inom fastighetsförvaltning?
Som Underhållschef hos Mönsterås Bostäder får du en central roll i utvecklingen av vårt fastighetsbestånd och i att skapa trygga och trivsamma boendemiljöer för våra hyresgäster. Här får du kombinera strategiskt underhållsarbete med ett nära ledarskap i en organisation där korta beslutsvägar gör att ditt arbete snabbt får genomslag.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden Arbetsuppgifter Som Underhållschef har du ett övergripande ansvar för förvaltningen av våra fastigheter. Du arbetar strategiskt med skötsel och underhållsplanering , projektledning och kostnadseffektivitet, samtidigt som du säkerställer att fastigheterna håller hög standard och uppfyller myndighetskrav. Rollen innebär ett nära samarbete med drift-, uthyrnings- och ekonomienheten.
Du leder och utvecklar teamet för yttre skötsel och är en nyckelperson i att skapa trygghet och trivsel för våra hyresgäster. Med ett affärsmässigt och lösningsorienterat arbetssätt bidrar du till värdetillväxt och långsiktig lönsamhet.
Dina ansvarsområden inkluderar bland annat att:
• Driva planerat underhåll och mindre förvaltningsprojekt.
• Ansvara för upphandlingar, inköp och budget.
• Bevaka myndighetsbesiktningar och säkerställa efterlevnad av lagar och regler.
• Följa upp arbetsorder, felanmälningar och kostnader.
• Leda och utveckla ett team av fastighetsskötare.
• Ha nära kontakt med hyresgäster, leverantörer och myndigheter.
• Bidra i arbetet med energieffektivisering, hållbarhet och renoveringar.
Din profil
Vi söker dig som är driven, initiativtagande och lyhörd. Du har ett närvarande och engagerat ledarskap där du får med dig medarbetarna och bygger en stark teamkänsla. Samtidigt är du trygg i att stå fast vid fattade beslut och kan hitta lösningar när utmaningar uppstår. Din analytiska förmåga och målmedvetenhet gör att du både kan hålla budget och driva utvecklingen framåt. Skallkrav
• Eftergymnasial utbildning inom fastighetsförvaltning eller motsvarande relevant utbildning.
• Minst 3-5 års erfarenhet inom fastighetsförvaltning, bygg- eller fastighetsbranschen.
• Mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
• Goda IT-kunskaper, särskilt inom Office-paketet.
• B-körkort (egen bil i tjänsten).
Meriterande
• Erfarenhet av upphandling enligt LOU.
• Erfarenhet av system som Momentum eller Unit4.
Varför Mönsterås Bostäder? Vi är ett välskött och stabilt bolag med mycket höga resultat i våra kundundersökningar. Här blir du en del av en nära organisation med korta beslutsvägar och stort engagemang. Vi står inför en spännande resa med fokus på renoveringar, energieffektivisering och utveckling av framtidens boende. Som Underhållschef får du en central roll i att forma denna resa - med möjlighet att påverka, utveckla och göra skillnad varje dag.
Ansök redan idag!
Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag!
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.
Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR. För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;
Marie Johansson och nås på 0700-911403 eller på marie.johansson@unikresurs.se
Väl mött!
Unik Resurs
Välkommen till Unik Resurs!
Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång
Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.
Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.
Lycka till!
