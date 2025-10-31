Underhållschef
2025-10-31
Swedish Agro är inne i en expansiv fas med etablering av anläggningar runt om i Sverige. Är du en engagerad och teknisk kunnig ledare med erfarenhet inom underhållsarbete? Då kan du bli vår nya Underhållschef hos oss på Swedish Agro!
Swedish Agros foderfabrik på Tjärhovet i Kalmar går dygnet runt, vardagar som helger där Swedish Agro har höga krav på leveranssäkerheten av våra produkter. Vår underhållsavdelning är en viktig del i processen för att tillgodose våra kunders behov.
DITT ANSVARSOMRÅDE Driftsäkerhet och mål
Huvudmålet för din underhållsorganisation är alltid att vidmakthålla eller öka driftsäkerheten, dvs att maskiner, utrustningar och fastigheter fungerar på förväntat sätt under planerad drift. För att lyckas med detta behöver underhållsorganisationen en tydlig vision och strategi med fastlagda rutiner och mål, här blir du en viktig framgångsfaktor. Som underhållschef ansvarar du för att analysera, planera och följa upp det dagliga underhållsarbetet. Du har även ett helhetsansvar för inköp och lager kopplat till underhållsverksamheten. Dessutom blir du systemägare för vårt nya underhållssystem Mainter.
En viktig del av ditt arbete är att driva systematiskt underhållsarbete vilket innebär förbättringsarbete, modifiering och nyetableringar samt att leda projekt. Med din tekniska expertis, din nyfikenhet och ditt ledarskap bidrar du till att skapa framtidens hållbara och effektiva anläggningar vilka ofta innebär automatisering, energieffektivisering och digitalisering. Rollen utgår från Kalmar där merparten av uppdraget finns, men du kommer även ha ansvar och uppdrag i våra övriga anläggningar i Sverige. Tjänsten är på 100% med placering i Kalmar. Du rapporterar till produktionschef Swedish Agro.
DIN PROFILDu har mångårig erfarenhet både från operativt arbete och som ledare inom underhåll, gärna med erfarenhet från produktionsteknik samt drift av fastigheter. Du är en person som sprider energi omkring dig - både genom ditt sätt att ta dig an utmaningar och genom att lyfta andra i din närhet. Du är en katalysator för idéer, samarbete och framsteg samtidigt som du är trygg med att utifrån en strategi, sätta mål och leda ett team för att nå målen. Vidare ser vi att du har ett systematiskt förhållningsätt för att kunna planera och organisera ditt arbete, gärna med erfarenhet från digitala verktyg inom underhåll och fastighet.
Vidare ser vi att du har:
Eftergymnasial utbildning inom området
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
B körkort är ett krav
VAD BLIR DU EN DEL AV?Swedish Agro
På Swedish Agro skapar vi värde för svenskt lantbruk genom att vara en helhetsleverantör för den enskilda lantbrukaren och erbjuder insatsvaror, foder och maskiner av högsta kvalitet. Vi representerar branschens ledande maskinvarumärken CLAAS, HORSCH, METSJÖ, RAUCH, SPEARHEAD, SCANSTONE, AVR, AGXEED och DALBO och har en av Europas modernaste foderfabriker som tillverkar foder för flera djurslag. Vi har en gemensam tro på att vi är starkare tillsammans och arbetar för långsiktighet, kvalitet och lönsamhet.
ÄR DU INTRESSERAD?Så ansöker duOm du tycker att tjänsten låter spännande, skicka gärna din ansökan redan idag genom att klicka på "ANSÖK". Vi håller intervjuer löpande och kan komma att avbryta sökandet när vi funnit rätt kandidat. På Swedish Agro tror vi att mångfald stärker både samarbetet och hur vi löser uppgifter. Vi strävar efter en inkluderande arbetsmiljö där olika perspektiv kan bidra till utveckling. Är detta intressant, hoppas vi höra från dig.
Har du några frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Supply chain manager Magnus Berg 076-104 43 56 eller Produktionschef Christian Bundy 073-032 10 54. Sista ansökningsdagen är den 2025-11-30.
VI ERBJUDER Starkare tillsammansPå Swedish Agro bygger vår grund på samarbete och vi har en grundläggande tro att vi är starkare tillsammans. Vi erbjuder därmed en arbetsplats där vi utvecklas tillsammans - över avdelningar, kompetenser och landsgränser. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi strävar efter att skapa de bästa förutsättningarna för trivsel, engagemang och inflytande.
EN INTERNATIONELL KONCERNVi vill skapa värde! För lantbruket, för lantbrukaren och för våra medarbetare.Swedish Agro är en del av Danish Agro-koncernen, med mer än 5 000 kollegor fördelat på 100 företag i 15 länder. Våra medarbetare är kärnan i vår förmåga att skapa värde - från fält till skärm, och att varje dag bidra till ett lantbruk i världsklass, samtidigt som vi driver den digitala och gröna omställningen i branschen. Detta gör vi genom att stärka, och utveckla branschen, och inte minst varandra. Och vi behöver dig också!
