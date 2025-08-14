UI/UX Designer
2025-08-14
Om tjänsten
Som UX/UI-designer hos ett premiumvarumärke inom mode och livsstil ansvarar du för att förbättra både användarupplevelse och visuell design på företagets e-handel. Du kombinerar insikter från data och användarbeteenden med stark visuell känsla - och tar idéer från analys till skiss, prototyp och färdig lösning.
I rollen får du äga designprocessen, från idé och koncept till implementering, och arbeta nära e-handelsteamet, marknad och utvecklare. Du kombinerar datadrivna insikter med kreativt uttryck för att skapa intuitiva, konverteringsdrivande och varumärkesstärkande kundresor. Rollen omfattar både optimering av befintliga flöden och nyutveckling.
Ansvarsområden och arbetsuppgifter
Analysera användarbeteenden, flöden och konverteringsdata för att identifiera förbättringsmöjligheter
Skapa wireframes, prototyper och designförslag i verktyg som Figma eller Adobe XD
Genomföra användartester för att få insikter direkt från kunder
Driva och prioritera förbättringsprojekt på sajten - både stora och små
Arbeta nära utvecklare och contentansvariga för att testa och implementera förbättringar, inklusive A/B-tester
Delta i planering och design av nya funktioner, flöden och sidtyperBakgrund
Du har erfarenhet av att arbeta tvärfunktionellt med UX och UI i digitala miljöer, gärna inom e-handel eller digitala konsumenttjänster. Du förstår hur användarbeteende, affärsmål och visuell form samverkar - och tar ett helhetsgrepp om lösningen, från idé till leverans.
Du är trygg i designverktyg, analytisk i ditt arbetssätt och van att kommunicera designbeslut på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Du har alltid användaren i fokus och kan omsätta feedback och data till förbättringar.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av UX och UI-design, gärna inom e-handel eller digitala konsumenttjänster
Vana vid designverktyg som Figma, Sketch eller Adobe XD
Duktighet inom konverteringsoptimering (CRO) och digital kundresa
God analytisk förmåga och vana att arbeta datadrivet
Förmåga att kommunicera och visualisera idéer på ett pedagogiskt sätt
Ett strukturerat arbetssätt och en nyfiken, lösningsfokuserad inställning
Du erbjuds
Du får möjlighet att forma din egen väg och påverka bolagets digitala utveckling. Vi värdesätter innovativt tänkande och öppna diskussioner, och vår företagskultur präglas av samarbete och ömsesidigt stöd. Som UI-designer blir du en viktig del av teamet och bidrar direkt till företagets fortsatta framgång.
Placering & Ansökningsprocess
Detta är en heltidstjänst med placering på kontoret i Stockholm. Tjänsten startar enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt.
Rekryteringsprocessen hanteras av E-commerce Recruit, och om du har frågor om rollen är du välkommen att kontakta Ali Nouri på ali@ecommerceconsulting.se
