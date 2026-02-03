Tysktalande orderadministratör till Sundsvall
2026-02-03
Är du strukturerad, serviceinriktad och har ett öga för detaljer? Behärskar du både tyska och engelska flytande? Då kan detta vara en perfekt roll för dig! Vi söker nu en tysktalande orderadministratör till ett företag med placering i Sundsvall!
Tjänsten är på heltid, måndag till fredag och vi söker dig som med fördel kan börja omgående.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I rollen som orderadministratör kommer du att ha en central roll i att hantera inkommande order och bygga goda relationer med kunder, främst i Tyskland.
Dina huvudsakliga uppgifter inkluderar:
• Ta emot och administrera inkommande order.
• Ge service och support till kunder, huvudsakligen i Tyskland.
• Besvara kundfrågor och hantera reklamationer.
• Utföra viss fakturahantering.
Du kommer att arbeta nära kollegor och andra avdelningar för att säkerställa att kunderna får bästa möjliga service och support.
Vem är du?
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av administrativt arbete och trivs med att hantera många kontaktytor.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Utmärkta kunskaper i tyska och engelska, både i tal och skrift.
• God vana av att arbeta i system och gärna ett tekniskt intresse.
• Kunskaper i fler språk är ett plus.
Som person är du kommunikativ, serviceinriktad och duktig på att hantera flera arbetsuppgifter samtidigt. Du är strukturerad, flexibel och kan hålla lugnet även i stressiga situationer. Vidare är du en lagspelare som värdesätter samarbete och goda relationer, både med kunder och kollegor.
Skicka in din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Har du frågor eller funderingar om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss.
Vi ser fram emot att få din ansökan!
Om verksamheten
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Tyskland och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
