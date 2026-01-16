Tvättstugeinstallatör
Sedan starten 1976 har vi hjälpt allt ifrån fastighetsskötare, förvaltningsbolag, restauranger, bostadsrättsföreningar samt tillverkare till privatpersoner med service och installationer av vitvaror, tvättstugeutrustningar, kylanläggningar och värmepumpar. Då vi är ledande inom vårt gebit i Stockholmsområdet ser vi oss som en stabil partner där vi satsar på långvariga kundrelationer. Alla bitar i vår verksamhet, från kundsupport till installationstekniker, utgör den helhet av kompetens och trygghet som Söderkyl så stolt kan stå för. Att vi får ett tack i slutet av ett jobb är bara ett av bevisen. Vi söker dig som är driftig och självgående och som är villig att lära dig arbetet. El- eller VVS- kunskap är meriterande/önskvärt, men möjlighet till upplärning finns. Tidigare erfarenhet från ex. elektriker- och fastighetsskötarbranschen, brukar vara gångbart. B-körkort är ett krav. Uppdragen kräver att du behärskar svenska språket i tal och skrift samt har social kompetens, då du har kontakt med kunderna och uppdragsgivarna. Vi söker tekniskt kunniga installatörer till vår tvättstugeinstallationsavdelning för installation av tvättstugemaskiner i Stockholmsområdet. Vi installerar tvättmaskiner torktumlare torkskåp mm i flerfamiljshus. Verksamhetsbeskrivning Företaget bedriver leveranser och installationer av tvättstugeutrustningar till BRF:er och fastighetsägare samt förvaltningsbolag. Vi söker dig som är driftig och självgående och som är villig att lära dig arbetet. El- eller VVS- kunskap är meriterande/önskvärt, men möjlighet till upplärning finns. Tidigare erfarenhet från ex. bygg, elektriker- och fastighetsskötarbranschen, brukar vara gångbart. B-körkort är ett krav.
Uppdragen kräver att du behärskar svenska språket i tal och skrift samt har social kompetens, då du har kontakt med kunderna och uppdragsgivarna Så ansöker du
