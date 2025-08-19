Två engagerade medarbetare
2025-08-19
Vill du bli en del av vårt team och bidra med din energi och kompetens? Vi söker nu 2 personer för anställning hos oss.Publiceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
Enkla rördragning, upphängningar med mera.
Bidra till ett gott samarbete i teamet
Ansvara för att arbetet utförs med kvalitet och noggrannhet
Vi söker dig som
Har god samarbetsförmåga och är ansvarstagande
Är flexibel och villig att lära dig nya saker
Har körkort
Vi erbjuder ett trevligt arbetsklimat och ett hjälpsamt team
Möjlighet att utvecklas inom rollen
Trygghet i en arbetsplats som värdesätter engagemangSå ansöker du
Skicka din ansökan och CV senast 2025-08-31 till info@rubinror.se
. Urval sker löpande, så vänta inte med att söka! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
Mail
E-post: info@rubinror.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rubin Rör AB
(org.nr 556916-8205) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9466231