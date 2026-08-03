Två doktorander i kemi
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2026-08-03
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Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har 270 anställda och omsätter 300 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår hemsida.
Arbetsuppgifter
Projektet behandlar framställning av fotoaktiva metallkomplex och deras tillämpning vid katalysering av småmolekylaktivering. Projektet har komponenter av organisk kemi, spektroskopi och koordinationskemiska; systemen kommer att karakteriseras med hjälp av traditionella organiska såväl som elektrokemiska, fotokemiska och spektroskopiska metoder. Doktoranderna ska utveckla lantanoidkatalyserade transformationer. De ska syntetisera ligander och deras metallkomplex, utföra kemisk och spektroskopisk karakterisering av komplexen, och utvärdera deras fotofysikaliska och fotokemiska beteende. De ska skriva forskningsrapporter och publikationer, och presentera sina forskningsresultat vid institutions- och gruppmöten samt nationella och internationella konferenser.
Tjänsten innebär sannolikt handledning av studenter på grundnivå. Doktorandernas huvudsakliga arbetsuppgifter är att ägna sig åt sina forskningsstudier, vilket inkluderar deltagande i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser. Arbetsuppgifterna kan också inkludera undervisning och andra institutionsuppgifter (högst 20%). Projektet kommer delvis att genomföras i samarbete med partners vid Uppsala universitet. Representativa nya publikationer: J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 22555; Org. Lett. 2024, 26, 10752; Chem 2025, 102547; Chem, 2025, 102450.
Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har:
avlagt examen på avancerad nivå inom kemi, eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (varav 15 högskolepoäng utgör självständigt arbete), med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
Den sökande ska vidare ha:
mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
dokumenterad forskningserfarenhet, förvärvad i en akademisk eller industriell miljö
förmåga att arbeta som en del av ett team
erfarenhet av organisk eller oorganisk syntetisk kemi.
Stor vikt kommer också att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av koordinationskemi, fotokemi, katalys, elektrokemi eller f-elementkemi är mycket meriterande, liksom originalforskningspublikationer i internationella vetenskapligt granskade tidskrifter.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2026/10/01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Eszter Borbas, eszter.borbas@kemi.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2026, UFV-PA 2026/2382.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932), http://www.uu.se/jobb/
box 256 (visa karta
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752 00 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström Kontakt
Eszter Borbas eszter.borbas@kemi.uu.se 0184710000 Jobbnummer
10020188