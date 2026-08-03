Husläkarmottagningen Johannes söker en legitimerad läkare
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2026-08-03
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Husläkarmottagningen Johannes söker en legitimerad läkare med genuint intresse för allmänmedicin.
Vill du arbeta på en välfungerande och stabil vårdcentral i innerstan? Vi söker en engagerad kollega som brinner för primärvård och omhändertagandet av våra gemensamma patienter. Välkommen att söka till oss på Johannes Husläkarmottagning!
Johannes Husläkarmottagningen är en regionsdriven, lagom stor mottagning på Norrmalm med ca 10 500 nöjda patienter. Hos oss arbetar ca 30 medarbetare varav sju allmänläkare, en enbart med vår hemsjukvård. Våra sju distriktssköterskor driver effektivt allmänmottagning samt specialmottagningar för diabetes, astma/KOL, äldre och hypertoni. Vi stoltserar även med en liten integrerad barnavårdscentral samt laboratorium i lokalerna. Vi har aktivt samarbete med rehab och har en egen rehabkoordinator.
Här finner du en stabil arbetsgrupp som värdesätter personligt bemötande, kontinuitet, helhetssyn och långsiktighet. Vi är ett debattglatt gäng där allmänmedicinska frågor och arbetssätt genomsyrar vardagen. Gemensamt tar vi oss an de svårigheter vi kan möta i arbetet. Tillsammans skapar vi arbetsglädje och omtanke om varandra och våra gemensamma patienter.
Du kan läsa med om oss på Husläkarmottagningen Johannes
Vi erbjuder också våra medarbetare förmåner såsom flexibla arbetstider, subventionerad SL-biljett, friskvårdsersättning, fri öppen hälso- och sjukvård samt tjänstepension mm. Du kan läsa mer om våra förmåner på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområdePubliceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
En vanlig dag som läkare på vår vårdcentral har du tidsbokade telefontider som bokas in av våra duktiga distriktssköterskor. Akuttider och planerade tider finns tillgängliga varje dag. Du jobba även med videobesök och andra digitala kontakter. På mottagningen deltar du i utbildningen av studenter och andra utbildningsläkare. Alla bidrar vi aktivt under våra interna utbildningar. Du arbetar i team med din handledande husläkare och en distriktssköterska och samarbetar kring framför allt husläkarens patienter.
I uppdraget ingår handledning 1 timme per vecka med en utsedd handledare och övrig tid "öppen dörr" för handledning när du behöver.Kvalifikationer
Du är legitimerad läkare, med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har vana att arbeta i journalsystemet TakeCare.
Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning ca 6 månader, heltid. Eventuell möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse. Arbetstid måndag-fredag.Dina personliga egenskaper
Vi ser gärna att du är relativt ny i yrket och att du ser din framtid inom allmänmedicin. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är van att arbeta självständigt, har en mycket god samarbetsförmåga med övriga yrkesgrupper och använder ett flexibelt arbetssätt. Du arbetar med ett etiskt och medicinskt förhållningssätt samt känner ansvar för dina patienter och för verksamheten.
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
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Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Johannes Husläkarmottagningen Kontakt
Ellen Ovrén, SLSO:s läkarförening ellen.ovren@slf.se Jobbnummer
10020185