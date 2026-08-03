Postdoktor inom kemi
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2026-08-03
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Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har 270 anställda och omsätter 300 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår hemsida. (https://kemi.uu.se/angstrom)
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Arbetsuppgifter
Projektet behandlar framställning av fotoaktiva metallkomplex och deras tillämpning vid katalysering av småmolekylaktivering, och har komponenter av organisk kemi, spektroskopi och koordinationskemiska. Systemen kommer att karakteriseras med hjälp av traditionella organiska såväl som elektrokemiska, fotokemiska och spektroskopiska metoder. Postdoken ska utveckla lantanoidkatalyserade transformationer. Hen ska syntetisera ligander och deras metallkomplex, utföra kemisk och spektroskopisk karakterisering av komplexen, och utvärdera deras fotofysikaliska och fotokemiska beteende. Hen ska skriva forskningsrapporter och publikationer, och presentera sina forskningsresultat vid institutions- och gruppmöten samt nationella och internationella konferenser.
Tjänsten innebär sannolikt handledning av studenter på grundnivå samt av doktorander. De huvudsakliga arbetsuppgifterna för en postdoktor är att bedriva forskning. De kan också inkludera undervisning, upp till 20% av arbetstiden.
Projektet kommer delvis att genomföras i samarbete med partners vid Uppsala universitet. Representativa nya publikationer: J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 22555; Org. Lett. 2024, 26, 10752; Chem 2025, 102547; Chem, 2025, 102450.
Kvalifikationskrav:
Doktorsexamen i kemi eller ett relaterat ämne, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i kemi. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
Bedömningen av ansökningar baseras i första hand på den sökandes förmåga att bedriva självständig forskning utifrån vetenskaplig skicklighet. Större vikt läggs vid kvaliteten på varje enskilt vetenskapligt arbete än mängden publikationer.
Hänsyn tas också till god samarbetsförmåga, drivkraft och självständighet samt hur den sökandes erfarenhet och kompetens kompletterar och stärker pågående forskning inom institutionen och hur de kan bidra till dess framtida utveckling.
Den sökande ska vidare ha:
mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
förmåga att arbeta som en del av ett team
erfarenhet av organisk eller oorganisk syntetisk kemi.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet inom fotokatalys och lantanoidkemi är meriterande.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år. Omfattningen är 100%. Tillträde 2026/10/01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Eszter Borbas, eszter.borbas@kemi.uu.se
.
Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2026, UFV-PA 2026/2384.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932), http://www.uu.se/jobb/
box 256 (visa karta
)
752 00 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström Kontakt
Eszter Borbas eszter.borbas@kemi.uu.se 0184710000 Jobbnummer
10020186