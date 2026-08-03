Turridningsguide
Nilsson, Kerstin / Resevärdsjobb / Kiruna Visa alla resevärdsjobb i Kiruna
2026-08-03
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Vill du arbeta nära naturen, människor och djur i ett litet företag där ingen dag är den andra lik? OFELAŠ islandshästar och guideservice söker guider till vintersäsongen. Vi är ett samiskt företag där djur, natur och kultur står i fokus. Vi håller till i fjälltrakterna väster om Kiruna och har mest internationella gäster, på rid- och skoterturer. Vi har både gäster som kommer till oss över dagen eller som stannar längre tid.
Vi söker dig som vill vara en del av vårt team och bidra till både gästernas upplevelser och en positiv arbetsmiljö. Du trivs med ett varierat arbete där natur, djur och människor står i centrum, och du är inte rädd att hjälpa till där det behövs.
Turridningsguide
Period: nov 2026–mars 2027
Som turridningsguide guidar du ridturer på islandshäst och arbetar nära gästerna. Tjänsten innefattar även häst- och stallskötsel, förberedelser inför turer och andra uppgifter på gården och i verksamheten.
Vi söker dig som:
har god häst- och ridvana, gärna erfarenhet av islandshäst
är social, ansvarstagande och flexibel
tycker om att arbeta med människor och ute i naturen
gärna har erfarenhet eller utbildning inom hästnäring eller turism
har god kunskap om djur och natur
är villig att lära sig nya saker
Meriterande är kunskap om samisk kultur samt förarbevis för skoter.
Krav: B-körkort och god engelska.
Vi erbjuder
Ett omväxlande heltidsarbete i en naturnära och hållbar verksamhet.
Möjlighet att kombinera båda tjänsterna.
Ett litet och sammansvetsat team där vi arbetar nära varandra och hjälps åt. Hos oss är samarbete och en god laganda en självklar del av vardagen.
Boende kan ordnas.
Lön enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
E-post: info@ofelas.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nilsson, Kerstin
, http://www.ofelas.se
Puoltsa 1057 (visa karta
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981 99 KIRUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ofelas Islandshästar & Guideservice Jobbnummer
10020311