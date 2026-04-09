Turistinformatör turistcenter. Vik.
2026-04-09
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Luleå Turistcenter är en av stadens viktigaste mötesplatser för besökare - ofta den första kontakten med Luleå. Här möter vi människor från hela världen och hjälper dem att upptäcka allt från stadsliv och kultur till naturupplevelser och skärgård.
Vi finns i Kulturens hus i centrala Luleå och erbjuder personlig service, inspiration och vägledning inför både korta besök och längre vistelser. Här får besökare broschyrer, kartor och tips, samtidigt som de kan upptäcka lokala profilprodukter i vår butik.
Varje år möter vi över 30 000 besökare på plats och hjälper också många via telefon och e-post. Vi arbetar med hela destinationen Luleå, men även med Arctic Sweden, då staden ofta är en naturlig startpunkt för resor vidare i regionen.
Turistcenter ansvarar dessutom för uthyrning av kommunens skärgårdsstugor och har ett särskilt fokus på skärgårdsfrågor.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-09
Som turistinformatör är du en central del av besökarens upplevelse av Luleå. Du möter människor i olika situationer och hjälper dem att få ut det mesta av sitt besök oavsett om de stannar över dagen eller reser vidare i regionen.
I rollen ingår bland annat att:
• välkomna och vägleda besökare i turistcentret
• ge personliga tips och rekommendationer kring upplevelser, aktiviteter och evenemang
• svara på frågor via telefon och e-post
• informera om Luleå och Arctic Sweden som destination
• hantera bokning och administration av skärgårdsstugor
• arbeta i kassa och med försäljning av souvenirer och profilprodukter
• utföra administrativa uppgifter kopplade till verksamheten
• bidra till innehåll i våra digitala kanaler
• korrekturläsa och vid behov uppdatera enklare texter, till exempel informationsmaterial och broschyrer
• vid behov bidra i framtagande av enklare material i våra designverktyg
Arbetet är varierat och innebär stundtals ett högt tempo, där du behöver kunna prioritera och växla mellan olika uppgifter.
Tjänsten är ett vikariat till 2027-08-15 med tillträde 2026-08-17, eller enligt överenskommelse.
Arbetstiden är normalt måndag till fredag 8-17, men viss tid på året kan andra tider förekomma.
• gymnasieexamen
• mycket god känsla för service och värdskap
• goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
• B körkort
Meriterande
• god lokalkännedom om Luleå med omnejd
• erfarenhet av turistinformation, besöksnäring eller andra serviceyrken
• ytterligare språkkunskaper
• erfarenhet av sociala medier och innehållsproduktion
• vana av att arbeta i designprogram, exempelvis Adobe InDesign, eller liknande verktyg
Vi lägger mycketstor vikt vid dina personliga egenskaper. Du trivs i mötet med människor, har lätt för att anpassa dig efter olika situationer och behåller lugnet även när tempot är högt. Du är en lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö, och har ett genuint intresse för att lyfta fram Luleå som besöksmål.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318082".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå kommun
971 85 LULEÅ
För detta jobb krävs körkort.
Luleå kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen
Arbetsledare Turistcenter
Lars Mandahl lars.mandahl@lulea.se 0920-45 70 03
