Tungbilstekniker

Är du en utbildad fordonstekniker med erfarenhet av tunga fordon? Vill du ta nästa steg i karriären och arbeta med framtidens el-bussar?
Neoplan Syd söker nu en busstekniker till vårt team i Lund. Ansök redan idag!
Hos oss får du arbeta i ett familjärt och sammansvetsat team med stort fokus på kvalitet, ansvar och gemenskap. Vi erbjuder en arbetsplats med korta beslutsvägar, mycket frihet och stora möjligheter att utvecklas - både som person och tekniker.
Som busstekniker hos Neoplan Syd arbetar du med service, underhåll, kvalificerad felsökning, diagnostik och reparation av moderna bussar - inklusive el-bussar i teknisk framkant. Du kommer vara en viktig del av vårt serviceavtal med Keolis, vilket innebär att du har en central roll i att säkerställa driftsäkerheten i en av Sveriges största bussflottor.
Dina arbetsuppgifter innefattar:
Service, felsökning och reparation av bussar - både el- och konventionella drivlinor
Arbeta med både mekaniska och elektriska system
Diagnostik och kvalificerad problemlösning
Säkerställa att fordonen uppfyller höga kvalitets- och säkerhetskrav
Samarbete med kollegor för ett effektivt verkstadsflöde
Bidra till en positiv, trygg och prestigelös arbetsmiljö

Vi söker dig som har:
Fordonsteknisk utbildning
Erfarenhet av tunga fordon eller bussar
God svenska i tal och skrift
B-körkort

Meriterande:
Erfarenhet av el-arbete eller el-diagnostik
Innehav av C- eller D-körkort
AC-certifikat

Vi erbjuder dig:
Fast heltidsanställning
Individuell lönesättning
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
Möjlighet till vidareutbildningar
Stora möjligheter att växa - både yrkesmässigt och personligt

I denna rekrytering samarbetar Neoplan Syd med Jobway Rekrytering.
För frågor, kontakta rekryteringskonsult Adam Wilander på adam.wilander@jobway.se.
Urval sker löpande - skicka in din ansökan redan idag!
Din ansökan behandlas självklart konfidentiellt.

Om företaget
Neoplan Syd är en del av Svenska Neoplan - generalagent för Neoplan bussar och MAN lastbilar. Vi är en etablerad och stark aktör inom tunga fordon, med fokus på service, eftermarknad, försäljning och transportlösningar. Hos oss arbetar du i ett team där kompetens, utveckling och arbetsglädje är centralt. Här får du utrymme att växa i takt med att fordonsbranschen tar kliv in i den elektrifierade framtiden.

Ersättning
Månadslön - Fast lön

