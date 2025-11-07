Tungbilstekniker
2025-11-07
Vår toppmoderna verkstad i Mjölby har nu lite mer än ett år på nacken - och verksamheten fortsätter att växa i snabb takt! För att möta den ökade efterfrågan söker vi nu fler skickliga tungbilstekniker som vill utvecklas tillsammans med oss. - Fredrik Karlsson, Verkstadschef
Är du utbildad mekaniker med erfarenhet av tunga fordon? Trivs du i en modern miljö med hög teknisk standard, där laganda och engagemang står i fokus? Då kan du vara den vi söker! Hos oss blir du en del av ett familjärt och professionellt team som brinner för kvalitet, service och utveckling.
Om rollen
Som tungbilstekniker hos oss får du möjligheten att arbeta med service, underhåll och reparation av tunga fordon och bussar i en toppmodern verkstad. Hos oss är arbetsglädje och gemenskap viktiga hörnstenar - vi är ett familjärt gäng som har kul på jobbet och hjälper varandra att utvecklas.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Utföra felsökning, service och reparationer av tunga fordon och bussar.
Arbeta med både mekaniska och elektriska system (erfarenhet av el är meriterande).
Säkerställa att fordonen möter våra höga kvalitets- och säkerhetskrav.
Samarbeta med kollegor i teamet för att optimera arbetsflödet.
Du får chansen att arbeta i en modern och välutrustad verkstad med möjlighet till vidareutbildningar och karriärutveckling.
Vem är du?
Vi söker dig som är tekniskt kunnig, lösningsorienterad och trivs med att leverera hög kvalitet i ditt arbete.
Utbildad fordonstekniker
Erfarenhet av arbete med tunga fordon eller bussar.
Förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Innehav av B-körkort.
Meriterande:
Erfarenhet av Kobra
Erfarenhet av elektriska system och elarbete.
Innehav av C- eller D-körkort.
Vi erbjuder dig: Tillsvidareanställning: Heltid med en inledande provanställning.
Ny toppmodern verkstad: Arbeta i en nybyggd och välutrustad anläggning i Mjölby.
Familjär arbetsmiljö: Ett engagerat team där vi stöttar varandra och har kul på jobbet.
Vidareutbildningar: Utveckla dina färdigheter och specialisera dig inom tunga fordon.
Karriärmöjligheter: Möjlighet att växa inom företaget och ta mer ansvar över tid.
Bra villkor: Kollektivavtal, individuell lönesättning och konkurrenskraftiga förmåner.
Ansökan
Vill du bli en del av vårt team? Skicka din ansökan redan idag! Vi hanterar ansökningar löpande, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Välkommen till Neoplan - tillsammans skapar vi hållbara lösningar för framtidens transporter i vår nya verkstad i Mjölby! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lion's Trucks AB
(org.nr 556173-4152), http://www.neoplan.se Arbetsplats
Svenska Neoplan AB Kontakt
Marie Johansson marie.johansson@neoplan.se Jobbnummer
9593659