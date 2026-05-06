Tullverket söker uppdragsledare IT
Tullverkets IT avdelning i Luleå är norra Sveriges största arbetsgivare inom it, med cirka 350 anställda. Hos oss får du arbeta med den senaste tekniken och delta i utvecklingen inom flera spännande verksamhetsområden. Tillsammans med kollegor som kompletterar varandra löser du nya uppgifter varje dag och bidrar till Tullverkets samhällsviktiga uppdrag.
Vill du vara med och utveckla samhällsviktiga system för Tullverket? Vår IT-avdelning i Luleå söker drivna och ansvarstagande leveransområdesansvariga.
Vi söker dig med flera års erfarenhet - ansök och bli en av våra nya medarbetare! Publiceringsdatum2026-05-06Om tjänsten
Som uppdragsledare på Tullverkets IT-avdelning leder du IT-relaterade uppdrag. Du ansvarar för att planera, leda, stödja och följa upp utveckling- och förbättringsarbete inom en av Tullverkets utvecklingsenheter. Detta kan innefatta både rena utvecklingsprojekt men även mer processnära förändringar.
Du kommer att:
• Leda IT-uppdrag från start till mål
• Säkerställa leverans enligt tid, budget och kvalitet
• Vara kontaktperson mot utvecklings- och leveransområden och bygga långsiktiga relationer
• Bidra till förbättring av arbetssätt och processer.
• Identifiera risker - och vidtar förebyggande åtgärder för att undvika att de utvecklas till problem
Som uppdragsledare kan du i vissa lägen stötta med enskilda uppdrag inom leveransområden men också arbeta med uppdrag inom vår linjeverksamhet.
Vi tycker att det är viktigt att du är professionell med ett agilt ledarskap och ett bra medarbetarskap. Dina ledaregenskaper kommer att värderas högt. Risker och utmaningar hanterar du löpande och transparent. Du är van vid förändringshantering samt kan hantera olika intressenters behov både internt på IT-avdelningen men även på Tullverket i stort.
Vem är du?
Du är trygg i att leda andra utan att behöva detaljstyra. Du får saker att hända, även när förutsättningarna inte är perfekta.
Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning inom IT alternativt erfarenhet vi bedömer likvärdig
1. Relevant erfarenhet inom ledande roller inom IT som t.ex. projektledare, uppdragsledare, kravanalytiker
2. Erfarenhet av agila arbetsmetoder
3. Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
1. Erfarenhet av IT-verksamhet inom statliga myndigheter
2. Erfarenhet av tullprocesser
3. Erfarenhet av upphandlingar eller arbete enligt LOU
4. Erfarenhet av förändringsledning och verksamhetsutveckling Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
• Du har god förmåga att engagera, motivera och leda andra människor mot områdets mål och kommunicerar på ett klart och tydligt sätt.
• Som person är du en social lagspelare som drivs av att lösa kundens behov, med ödmjukhet och respektfullhet som viktiga personlighetsdrag.
• Det är självklart för dig att planera, prioritera, slutföra och nå resultat.
• Du är bekväm med att samarbeta på distans och nyttjar alla kanaler och verktyg för det då dina kollegor finns över hela Sverige
• För dig är Tullverkets värdegrund; Helhetssyn, Nytänkande, Ansvarstagande, något helt naturligt
Vi erbjuder dig
• Flexibel arbetsplats för att underlätta balans i livet. Flexibel arbetsplats ger dig möjlighet att arbeta både på kontoret i Luleå och hemifrån utifrån en nivå som passar ditt arbete, ditt leveransområde och dig. Minst en dag i veckan förväntar vi oss dock att du befinner dig på kontoret i Luleå
• Utvecklingsmöjligheter och kompetensutveckling genom utbildningar och konferenser
• Friskvårdsbidrag och en friskvårdstimme varje vecka för att främja hälsa och välmående. Tullverket har även en aktiv idrottsförening i Luleå som kontinuerligt arrangerar hälsofrämjande aktiviteter
• Goda semester- och pensionsvillkor
• En vänlig arbetsplats där vi värderar trivsel och kultur högt. Hos oss får du fördjupa dina kunskaper i en coachande och stöttande miljö Övrig information
Referensnummer: TV-2026-10256
Placeringsort: Luleå
Anställningsform: Anställningen är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med 6 månaders provanställning.
Individuell lönesättning tillämpas
Tillträdesdag: Efter överenskommelse
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kommer du att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att ringa Kristoffer Mörtsell, 0920-25 96 88 eller Karl Åkerlund 0920-25 96 32. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support, tel. 060-67 25 85.
Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Anders Nilsson tel. 0920-25 96 31 och för Saco-S, Eva Rutberg, tel. 0920-25 96 39.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/Meritförteckning på svenska, ska ha inkommit till Tullverket senast den 27:e maj. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tullverket
(org.nr 202100-0969), https://www.tullverket.se/
102 54 STOCKHOLM
