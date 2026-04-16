Tullverket söker systemtekniker, lagring och backup
Tullverkets IT avdelning i Luleå är norra Sveriges största arbetsgivare inom it, med cirka 320 anställda. Hos oss får du arbeta med den senaste tekniken och delta i utvecklingen inom flera spännande verksamhetsområden. Tillsammans med kollegor som kompletterar varandra löser du nya uppgifter varje dag och bidrar till Tullverkets samhällsviktiga uppdrag.
Vill du ha ett omväxlande och meningsfullt arbete med spännande arbetsuppgifter där du har möjlighet att bidra till att skapa ett tryggt och säkert samhälle? Vår IT-avdelning i Luleå söker en driven och ansvarstagande systemtekniker - ansök och bli en av våra nya medarbetare! Publiceringsdatum2026-04-16Om tjänsten
I din roll som systemtekniker kommer du att ingå i ett kvalificerat team som producerar tjänster med hög kvalitet inom bland annat lagring, backup, virtualisering, server och automatisering, där kommer du tillsammans i en grupp ha fokus på att säkerställa driften, underhåll och utveckla Tullverkets lagrings och backupmiljö. Du arbetar tätt tillsammans med hela IT-driftenheten samt växlar mellan dagliga drifthändelser inom både mjuk- och hårdvara samt ett självständigt arbete med ständiga förbättringar.
Vår strävan är att bredda respektive individs kompetens och arbetsuppgifter därmed kan en breddning av kompetens bli aktuell.
Du kommer att arbeta inom områdena lagring och backup.
Är du den vi söker?
Du har minst tre års erfarenhet inom minst ett av områdena lagring och backup, förvärvad i arbetslivet de senaste fem åren.
Du har minst tre års erfarenhet inom Linux, förvärvad i arbetslivet de senaste fem åren.
Att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska är något som känns naturligt för dig.
Tjänsten kräver svenskt medborgarskap.
Det är också meriterande om du har erfarenhet av något av följande:
• EMC Networker
• RedHat Ceph
• RedHat Linux
• SAN
• Lagringshårdvara
• Utbildningar och certifieringar inom infrastrukturområdet
• Agila arbetsprocesser och verktyg eller DevOps
• Arbete i storskaliga och komplexa miljöer
• Eftergymnasial utbildning inom IT Dina personliga egenskaper
Som person är du en ambitiös, ödmjuk och kommunikativ lagspelare som trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du har ett systematiskt arbetssätt med förmåga att ta initiativ och nå resultat. Du arbetar proaktivt, är van sätta upp mål, följa upp, prioritera och slutföra.
För dig är Tullverkets värdegrund; Helhetssyn, Nytänkande, Ansvarstagande, något helt naturligt.
Stor vikt kommer att läggas på dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Tullverket är en erkänt vänlig arbetsplats där vi värderar trivsel och kultur väldigt högt - att ha kul på jobbet är en framgångsfaktor. Tullverket har att viktigt uppdrag i samhället och vi erbjuder ett spännande och stimulerande jobb med goda utvecklingsmöjligheter. Genom att jobba på Tullverket är du med och bidrar till ett tryggt och säkert samhälle.
På Tullverket kommer du att vara delaktig i arbete med ny teknik och nya tekniska lösningar.
På Tullverkets IT-avdelning i Luleå har vi allt från drift, utveckling, förvaltning och support för hela Tullverket under samma tak. Eftersom vi är en stor och omfångsrik organisation som jobbar med det mesta finns det alltid möjlighet att prova andra arbetsuppgifter. Här kan du utvecklas efter ditt eget intresse.
Vi tycker det är viktigt med balans i livet och våra förmåner omfattar bland annat flexibel arbetsplats som innebär att du arbetar på kontoret och/eller hemifrån med stor flexibilitet för att passa ditt arbeta, dina kollegor och dig. En annan förmån är friskvårdsbidrag samt goda semester- och pensionsvillkor. Övrig information
Referensnummer: TV-2026-08684.
Placeringsort: Luleå.
Anställningen är en tillsvidareanställning och inleds med 6 månaders provanställning.
I tjänsten ingår beredskapstjänstgöring.
Individuell lönesättning tillämpas.
Tillträdesdag: enligt överenskommelse.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att ringa Patrik Rutqvist, 0920-25 99 56. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support, 060-67 25 85.
Fackliga företrädare:
OFR-P/TULL-KUST, Anders Nilsson, 0920-25 96 31, Saco-S Eva Rutberg, 0920-25 96 39.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning på svenska, ska ha inkommit till Tullverket senast den 11 maj. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor över Sveriges gränser. Med visionen att bara godkända varor ska passera gränsen hindrar vi olagliga varor från att komma in i landet och bidrar till ett tryggare samhälle. Vi förenklar handeln med andra länder och lägger grunden till ökad tillväxt och konkurrens på lika villkor. Tullverket, som grundades 1636, har i dag cirka 2 700 anställda och leds av generaltulldirektör Johan Norrman. Så ansöker du
