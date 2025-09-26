Tullverket söker brottsutredare
2025-09-26
Vill du ha ett ansvarsfullt och intressant arbete där du har möjlighet att bidra till att skapa ett tryggt och säkert samhälle? Då är jobbet inom Tullverkets Tullkriminalenhet något för dig!
Tullverket har som uppdrag att stoppa eller allvarligt störa den organiserade brottsligheten och att förhindra den illegala införseln av narkotika- och dopingpreparat, alkohol, tobak, vapen och andra varor som hotar liv, hälsa och miljö.
Tullverket består huvudsakligen av verksamheterna tullkriminalavdelningen, kontrollavdelningen, underrättelseavdelningen samt uppbördsavdelningen och arbetet sträcker sig genom hela kedjan från underrättelse, analys och kontroll till färdig förundersökning.
Tullkriminalavdelningens verksamhetsinriktning är att bekämpa tullrelaterad brottslighet såsom smuggling, ekobrott och miljöbrott där insatser mot storskalig och/eller organiserad brottslighet prioriteras. Verksamheten bedrivs inom ramen för utredning av brott eller genom åtgärder som ska leda till utredning av brott. Syftet är att lagföra huvudmän bakom brottslighet, minska lönsamheten av brottslig verksamhet samt påtagligt störa kriminella aktiviteter. Vi bidrar till att minska antalet kriminella nätverk som ägnar sig åt narkotika-, alkohol- eller tobakssmuggling eller ekonomisk brottslighet.
Tullkriminalavdelningen består av ett nationellt IT- och teknikcentrum med ansvar för hemliga tvångsmedel, spaningsteknik och IT-forensik, Tullverkets laboratorium samt fyra tullkriminalenheter som ansvarar för var sitt geografiskt område, Syd, Väst, Öst och Nord. Enheterna är uppdelade i verksamhetsområden: spaning, utredning grova brott samt utredning mängdbrott. Din arbetsplats blir på Tullkriminalenheten i region syd. Publiceringsdatum2025-09-26Om tjänsten
Tullverket söker brottsutredare/utförare av tvångsmedel med placering i en tvångsmedels och utredningsgrupp (TUG). Som brottsutredare planerar, förbereder och verkställer du beslutade tvångsmedel av Tullverkets egna förundersökningsledare eller allmän åklagare. I förekommande fall slutför du därefter utredningen enligt de direktiv förundersökningsledaren lämnar. Du arbetar även som resurs vid ingripanden vilket innebär att det krävs stor flexibilitet hos medarbetarna på gruppen.
I denna tjänst kommer du utrustas med tjänstevapen.
Brottsutredare vid tullkriminalen deltar aktivt i den operativa fasen av förundersökningen och arbetar bland annat med att:
• Planera och verkställa husrannsakningar och hämtningar till förhör samt i förekommande fall genomföra kortare spaningsinsatser
• Agera som ingripanderesurs
• Kunna agera dolt i spaningsärenden
• Utreda brott, hålla förhör med misstänkta och vittnen, samla in utredningsmaterial, hantera beslag, kontrollera och värdera bevisning
• Strukturera, tolka och bearbeta information
• Sammanställa förundersökningsprotokoll
• Kontakta ombud/advokat samt tolk, i förekommande fall även sociala kontakter med anhöriga till misstänkta
• Delta i arbetet med olika former av biståndsframställningar och samverka med andra funktioner inom Tullverket samt med andra myndigheter, såväl svenska som utländska
• I förekommande fall biträda åklagare vid domstolsförhandling
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning inom juridik, underrättelse/analys, samhällsvetenskap eller kriminologi, samt minst tre års arbetslivserfarenhet inom yrkesområde som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
Alternativt:
• Tullverkets brottsbekämpande grundutbildning/grundutbildning i annan brottsbekämpande myndighet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig, med godkänt resultat, samt minst tre års arbetslivserfarenhet inom brottsbekämpande arbete
Du skall dessutom ha:
• Genomförd och godkänd vapenutbildning för Glock 19 vid tillträdandet av tjänsten
• Genomförd och godkänd konflikthanteringsutbildning inklusive självskydd, OC-spray och batongutbildning
• God förmåga att uttrycka dig i svenska och engelska i såväl tal som skrift
• Svenskt körkort, klass B
• Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av praktiskt arbete med brottsutredningar alternativt erfarenhet av praktiskt arbete inom brottsbekämpande myndighet som Tullverket bedömer relevant för tjänsten
• Språkkunskaper utöver svenska och engelska
• Erfarenhet av arbete med hemliga tvångsmedel
• Godkänd utbildning avseende TNF steg 3 eller motsvarande Dina personliga egenskaper
• God samarbetsförmåga
• Drivkraft
• Initiativtagande
• Ansvarstagande
• Erfarenhet av utredningsarbete
• Social kompetens och gott omdöme, ska vara en god representant för Tullverket både internt och externt
• Strukturerat arbetssätt
• Analytisk förmåga
• Flexibilitet, stresstålighet och att snabbt kunna tempoväxla mellan olika arbetsuppgifter
• Kunna bidra till utveckling av nya arbetssätt och metoder
• God fysik
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Övrig information
Referensnummer: TV-2025-22486.
Placeringsort: Malmö.
Anställningen är en tillsvidareanställning och inleds med 6 månaders provanställning.
Individuell lönesättning tillämpas.
Resor förekommer såväl inrikes som utrikes.
Arbetet kan komma att omfattas av skifttjänstgöring (dagtid, kvällar och i förekommande fall nätter).
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten lämnas av Cyrus Stewart, 08-456 57 71. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support, 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Sandra Sonesson, 040-661 29 96 och för SACO Charlotta Lindgren, 040-661 31 07.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 23 oktober. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
Detta är ett heltidsjobb.
