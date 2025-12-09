Tullspecialist Till Ntex!
Needo Recruitment West AB / Logistikjobb / Göteborg Visa alla logistikjobb i Göteborg
2025-12-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Needo Recruitment West AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Härryda
eller i hela Sverige
Drivs du av att ha en bred och mångsidig tjänst? Har du en gedigen bakgrund inom tullprocesser och vill vara med och bidra med din expertkompetens inom tull? Lockas du av att vara en del av ett integrerat och ett samarbetsvilligt team? Då kan tjänsten som Tullspecialist hos NTEX vara något för dig!
Om NTEX
NTEX startades för att erbjuda ett svenskägt alternativ på marknaden. Genom förvärv och organisk tillväxt är NTEX nu ett av Sveriges största privatägda speditionsföretag med över 3,8 miljarder kronor i omsättning. Bolaget äger runt 1750 trailers för godstransporter samt omlastnings- och logistikterminaler och egna dragbilar.
Om tjänsten som Tullspecialist
Som Tullspecialist hos NTEX kommer du bidra med expertkompetens inom hela tullkedjan. Dina arbetsuppgifter inkluderar både hantering av import, export, transiteringar och kundsupport, där du kommer i kontakt med alla marknader, trafikslag och samtliga typer av gods som NTEX hanterar. I rollen hanteras allt från dagliga rutinmässiga tulluppgifter till komplexa ärenden som kräver samverkan med övriga avdelningar. I din roll förväntas du hitta optimala lösningar för kunder, vilket kan inkludera utförande av fakturakontroller, deklarationer, transitering av gods samt att arbeta i enlighet med restriktioner, lagar och regelverk kopplade till tullhantering.
Din kompetens förväntas bidra till utveckling för tullgruppen. Därtill kommer du agera kravställande kopplat till regler och krav. Arbetet kommer även inkludera kontakt med myndigheter, förhandling och utveckla tullstrategi.
Du kommer att vara en del av ett växande team bestående av 6 medarbetare med varierande bakgrund och erfarenheter att dela med sig av. En majoritet av teamet är lokaliserade i Göteborg, medan resterande medarbetare finns i Helsingborg och Märsta. I tjänsten kommer du att utgå ifrån NTEX nyrenoverade luftiga kontor placerad i Arendal, där du har nära till kollektivtrafiken.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Hantera tullprocesser inom import, export och transiteringar.
Tillgodose kunders behov i form av kundsupport.
Utveckla tullstrategier och bistå med tullkompetens till övriga medarbetare och externa kontakter.
Om dig
Vi söker dig som har minst några års erfarenhet inom tullområdet som rör import, export och transiteringar. Om du även har tidigare erfarenhet av tullager eller tullhantering relaterat till livsmedelsprodukter är det fördelaktigt. För att lyckas i tjänsten behöver du behärska svenska och engelska flytande samt besitta god datorvana då du kommer arbeta i ett flertal system och program parallellt.
Som person är du noggrann och detaljerad i ditt arbete, vilket möjliggör korrekt tolkning av lagtexter och regelverk inom tulladministration. Vi är intresserade av dig som är nyfiken och trivs med att arbeta flexibelt och brett. Dina starka kommunikativa färdigheter kommer till sin rätt i kundsamtal, där förmågan att anpassa ditt språk och vara lyhörd gentemot kunders behov är avgörande. Inom teamet ser vi att du är en dedikerad lagspelare som alltid sätter laget före jaget.
Viktigt för tjänsten är:
Arbetserfarenhet av tullprocesser, inom import, export och transiteringar.
Kan bidra med tullkompetens och bidra med utveckling inom tullavdelningen och sätta tullstrategier.
Att du är noggrann, nyfiken, kommunikativ och en lagspelare.
God datorvana och flytande språkkunskaper i svenska och engelska.Publiceringsdatum2025-12-09Övrig information
Start: Enligt överenskommelse.Omfattning: Tillsvidareanställning, 100%.
Placering: Arendals Skans 7, 418 79 Göteborg.
Lön: Enligt överenskommelse.
Finner du tjänsten som Tullspecialist till NTEX intressant? Skicka in din ansökan idag då vi går genom ansökningar löpande. Vi på Needo ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Needo Recruitment West AB
(org.nr 559218-3940) Arbetsplats
Ntex Kontakt
Sandra Roséus sandra.r@needo.se Jobbnummer
9636382