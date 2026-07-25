Städare omgående tillsättning RentalHome.se

Logistik & Distribution i Norden AB / Städarjobb / Ljungby
2026-07-25


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Se vär hemsida www.rentalhome.se

Vi söker dig som städar snabbt, effektivt, grundligt och noga.
Skicka mejl till kundservice@billebro.se och ange följande:
ORT där du bor nu
Om du har körkort och bil
Löneanspråk
Bifoga CV, personligt brev och gärna en bild på dig själv

Vi söker städare till våra olika anläggningar i Dörarp Vittaryd samt Dannäs plus husbåt vid Bolmen. Vi behöver städare som kan rengöra områden grundligt och underhålla dem.

Skicka CV, personligt brev, två referenser och gärna en bild på dig själv.

Om du vill jobba med andra saker som tex renovering, underhåll, bilmek, service av elektronik, organisera ljudlager, våra annonser på airbnb booking hemsidor mm så finns det mer jobb!
Se rentalhome.se ramsjocamping.com uthyres.eu billebro.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
E-post: kundservice@billebro.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städare DÖRARP".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Logistik & distribution i Norden AB (org.nr 556423-2592)
Färsjövägen 18 (visa karta)
341 55  VITTARYD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Billebro Dörarp

Jobbnummer
10011511

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