Kassapersonal sökes till Multi Cook i Alby

Forbs Food Group AB / Kassapersonalsjobb / Botkyrka
2026-07-25


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Multicook söker kassapersonal till vår verksamhet i Alby.
Vi söker dig som är serviceinriktad, ansvarstagande och tycker om att arbeta med människor. Arbetsuppgifterna består främst av kassaarbete, kundservice, försäljning samt att hålla ordning i lokalen.
Hos oss arbetar vi med handgjorda produkter såsom pelmeni, vareniki, pannkakor och andra hemlagade maträtter.
Krav för tjänsten är att du kan tala svenska samt ukrainska, ryska. Kunskaper i engelska är meriterande.
Vi söker en positiv person som kan arbeta i team och ge bra service till våra kunder.
Välkommen med din ansökan till Multicook!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
E-post: info@multicook.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Forbs Food Group AB (org.nr 559535-4696)
145 56  NORSBORG

Jobbnummer
10011514

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