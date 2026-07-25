Köksbiträde sökes till Multi Cook i Alby
Forbs Food Group AB / Restaurangbiträdesjobb / Botkyrka Visa alla restaurangbiträdesjobb i Botkyrka
2026-07-25
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Multicook söker köksbiträde till vår livsmedelsproduktion i Norsborg (Alby).
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och tycker om att arbeta i team. Arbetsuppgifterna består bland annat av förberedelse av råvaror, matproduktion, paketering, rengöring samt allmän hjälp i köket.
Hos oss arbetar vi med handgjorda produkter såsom dumplings, vareniki, pannkakor och andra hemlagade maträtter med fokus på kvalitet och tradition.
Tidigare erfarenhet inom kök eller livsmedelsproduktion är meriterande men inget krav. Vi värdesätter framför allt motivation, vilja att lära sig och god arbetsmoral.
Vi erbjuder ett trevligt arbetsklimat i ett växande företag med möjlighet att utvecklas tillsammans med oss.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
E-post: info@multicook.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Multi Cook". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forbs Food Group AB
(org.nr 559535-4696) Jobbnummer
10011513