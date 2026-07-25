Kalkylator till Marbit Mark anläggning Stockholm
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2026-07-25
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Vi söker nu en erfaren social och slipad kalkylator inom mark anläggning till en av våra mest populära kunder inom Mark anläggning i Stockholm. Är det du!!
Vill du utvecklas i din kalkyl roll i ett välrenommerat företag inom finplanering och mark anläggning? Marbit har en flexibel organisation med snabba beslutsvägar där du som kalkylator arbetar nära kunden för att gemensamt leverera den bästa lösningen i varje enskilt projekt.
Om företaget
Marbit Mark och Anläggning befinner sig nu ytterligare i en expansiv fas och söker nu en kalkylator inom mark- och anläggningsprojekt i Stockholm. Marbit tillhör koncernen Eleda och är Sveriges ledande aktör Anläggning Infrastruktur. I Stockholm så är Marbit koncernens Mark anläggnings resurs.
Sedan starten har Marbit drivits av att tillgodose behovet av kvalificerade markarbeten. Vi är ca 70 anställda i Stockholm och har vårat huvudkontor i Solna.
Marbit erbjuder ett omväxlande arbete med spännande utmaningar och varierande arbetsuppgifter där trivsel, glädje och medarbetare är i fokus. Vi erbjuder en framtidsinriktad miljö och en organisation med utvecklingsmöjligheter och spännande projekt. Här får du ett modernt arbetssätt med korta beslutsvägar, där du som medarbetare har stora möjligheter att påverka ditt arbete och de projekt du arbetar med. Publiceringsdatum2026-07-25Om tjänsten
Som kalkylator stödjer du projektgruppen och produktionen med till exempel Kalkyl, Anbud och Planering.
Konkreta arbetsuppgifter:
Utföra administrativt arbete.
Ta fram anbuds kalkyler och förbereda anbudsunderlag.
Ta fram sidoanbud och alternativ kalkyler.
Utföra och förbereda kontraktsunderlag.
Ta fram underlag och ge förslag på tidplaner.
Göra offertförfrågningar.
Utvärdera offerter.
Ansvara för systemhantering.
Kontaktytor i rollen: Främst den egna projekt-/produktionsgruppen samt interna supportfunktioner. Kvalifikationer
Eftergymnasial byggteknisk utbildningsbakgrund (eller motsvarande)
Entreprenadjuridik
Anbudsvana
Kunskap om LOU.
Flera års erfarenhet av att ha arbetat som kalkylator tidigare.
Erfarenhet från byggbranschen.
Du ska ha goda kunskaper i MS Office, främst MS Excel.
Du ska ha kunskap om byggkalkylprogram.
Goda kunskaper i Svenska och Engelska i tal och skrift.
Vi ser gärna att du även har erfarenhet av större affärssystem och tidplaneringsprogram. Dina personliga egenskaper
Du ska vara duktig på att strukturera och organisera ditt arbete samt ha förmåga att arbeta med god framförhållning.
Marbit arbetar med hög fokus på säkerhet, skydd, kvalité och attityd och det är viktigt att du delar dessa värderingar.
Det är viktigt att du har ett eget driv och en vilja att utveckla och se möjligheter.
Varmt välkommen med din ansökan!
Den här rekryteringen görs av specialister inom Anläggning och Bygg i Rekrytering Stockholm som besvarar dina frågor och behandlar din ansökan.
Om Rekrytering Stockholm
Rekrytering Stockholm Byrå AB har 20 års erfarenhet av specialist rekryteringar och arbetar rikstäckande från Hk Stockholm Globen business Tower. Vi erbjuder mindre till större företag en ökad kompetens och produktion genom kostnadseffektiva rekryterings lösningar och professionella processer.
Ledord för Rekrytering Stockholm Byrå AB är: "MÄNNISKAN FRAMFÖR ALLT" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-1163216-2116439". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rekrytering Stockholm Byrå AB
(org.nr 556969-9886), https://jobb.rekryteringstockholm.com
Arenavägen 41 (visa karta
)
121 77 STOCKHOLM Kontakt
Thomas Hellström thomas@rekryteringstockholm.com 073-8289298 Jobbnummer
10011487