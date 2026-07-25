Solfilmsmontör till väletablerat företag i Göteborg.

Shark Bemanning AB / Montörsjobb / Ale
2026-07-25


Visa alla montörsjobb i Ale, Alingsås, Vårgårda, Lilla Edet, Essunga eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Shark Bemanning AB i Ale, Borås, Göteborg, Mölndal, Skövde eller i hela Sverige

Vi på Shark söker en montör till ett etablerat solskyddsföretag i Göteborgsområdet. Bolaget monterar solfilm, säkerhetsfilm och andra skyddslösningar för glas åt företag och privatpersoner, och behöver bli fler.
Rollen
Du monterar film på glas ute hos kund: solfilm på kontor och butiker, säkerhetsfilm på fastigheter, frost- och insynsskydd. Varje jobb är sitt eget. Olika glas, olika miljöer, olika kunder. Du mäter, skär, tvättar och lägger film utan bubblor och skarvar som syns, och du gör det med kunden i rummet bredvid. Hantverket sitter i händerna och tålamodet.
Du jobbar tätt ihop med en montör med många år i branschen. Kan du solfilm sedan tidigare blir du produktiv från dag ett. Kommer du från foliering, dekor eller wrapping lär du dig glasjobbet snabbt, tekniken är närbesläktad och den som redan kan lägga folie snyggt har den svåraste delen med sig.
Du har

B-körkort

Vana att jobba med folie eller film, eller annat hantverk som kräver precision

Öga för detaljer och tålamod att göra om tills det blir rätt

Lätt för kundkontakt, du representerar bolaget ute hos kund varje dag

Svenska i tal och skrift

Meriterande, men inte krav

Erfarenhet av solfilm eller fönsterfilm

Bakgrund från bilfoliering, wrapping, PPF, lackskydd

Skylt- och dekormontering

Glasmästeri eller fönsterputs

Publiceringsdatum
2026-07-25

Anställningsvillkor
Heltid, dagtid

Hyrrekrytering: du anställs via Shark Bemanning med målet att gå över till anställning direkt hos kundföretaget

Plats: Göteborg med omnejd

Tillträde: så snart rätt person finns

Det här är ett jobb för dig som vill ha ett hantverk där skillnaden mellan bra och dåligt syns direkt i glaset, och där en skicklig montör alltid har jobb.
Ansök med CV och några rader om vad du jobbat med. Urval och intervjuer sker löpande. Rekryteringen sker via Shark Bemanning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8116894-2116464".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Shark Bemanning AB (org.nr 559270-5247), https://sharkbemanning.teamtailor.com
Lindholmen Science Park (visa karta)
417 56  GÖTEBORG

Arbetsplats
Shark Bemanning

Jobbnummer
10011515

Prenumerera på jobb från Shark Bemanning AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Shark Bemanning AB: