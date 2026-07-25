Solfilmsmontör till väletablerat företag i Göteborg.
Shark Bemanning AB / Montörsjobb / Ale Visa alla montörsjobb i Ale
2026-07-25
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Vi på Shark söker en montör till ett etablerat solskyddsföretag i Göteborgsområdet. Bolaget monterar solfilm, säkerhetsfilm och andra skyddslösningar för glas åt företag och privatpersoner, och behöver bli fler.
Rollen
Du monterar film på glas ute hos kund: solfilm på kontor och butiker, säkerhetsfilm på fastigheter, frost- och insynsskydd. Varje jobb är sitt eget. Olika glas, olika miljöer, olika kunder. Du mäter, skär, tvättar och lägger film utan bubblor och skarvar som syns, och du gör det med kunden i rummet bredvid. Hantverket sitter i händerna och tålamodet.
Du jobbar tätt ihop med en montör med många år i branschen. Kan du solfilm sedan tidigare blir du produktiv från dag ett. Kommer du från foliering, dekor eller wrapping lär du dig glasjobbet snabbt, tekniken är närbesläktad och den som redan kan lägga folie snyggt har den svåraste delen med sig.
Du har
B-körkort
Vana att jobba med folie eller film, eller annat hantverk som kräver precision
Öga för detaljer och tålamod att göra om tills det blir rätt
Lätt för kundkontakt, du representerar bolaget ute hos kund varje dag
Svenska i tal och skrift
Meriterande, men inte krav
Erfarenhet av solfilm eller fönsterfilm
Bakgrund från bilfoliering, wrapping, PPF, lackskydd
Skylt- och dekormontering
Glasmästeri eller fönsterputsPubliceringsdatum2026-07-25Anställningsvillkor
Heltid, dagtid
Hyrrekrytering: du anställs via Shark Bemanning med målet att gå över till anställning direkt hos kundföretaget
Plats: Göteborg med omnejd
Tillträde: så snart rätt person finns
Det här är ett jobb för dig som vill ha ett hantverk där skillnaden mellan bra och dåligt syns direkt i glaset, och där en skicklig montör alltid har jobb.
Ansök med CV och några rader om vad du jobbat med. Urval och intervjuer sker löpande. Rekryteringen sker via Shark Bemanning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8116894-2116464". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Shark Bemanning AB
(org.nr 559270-5247), https://sharkbemanning.teamtailor.com
Lindholmen Science Park (visa karta
)
417 56 GÖTEBORG Arbetsplats
Shark Bemanning Jobbnummer
10011515