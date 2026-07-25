Städning företagsbostad uthyrningslägenheter
Logistik & Distribution i Norden AB / Städarjobb / Avesta Visa alla städarjobb i Avesta
2026-07-25
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Vi behöver hjälp med städning av lokaler efter hyresgäster på timme.
Vi hyr ut bostäder, när hyresgästen lämnar behöver det städas snabbt före nästa hyresgäst, har även industrilokaler som behöver städas.
Vi ställer krav på att det är rent när du är klar, och tidsrapport och bilder före klockan 22 samma dag för att jobbet skall räknas som klart och betalbart.
Du behöver städa med kundens ögon, tänk hotellstädning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
E-post: application@billebro.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städ krylbo". Arbetsgivare Logistik & distribution i Norden AB
(org.nr 556423-2592)
Vansjövägen 2 (visa karta
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775 54 KRYLBO Arbetsplats
Krylbo Jobbnummer
10011506