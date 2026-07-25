Städning företagsbostad uthyrningslägenheter

Logistik & Distribution i Norden AB / Städarjobb / Avesta
2026-07-25


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Vi behöver hjälp med städning av lokaler efter hyresgäster på timme.

Vi hyr ut bostäder, när hyresgästen lämnar behöver det städas snabbt före nästa hyresgäst, har även industrilokaler som behöver städas.
Vi ställer krav på att det är rent när du är klar, och tidsrapport och bilder före klockan 22 samma dag för att jobbet skall räknas som klart och betalbart.
Du behöver städa med kundens ögon, tänk hotellstädning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
E-post: application@billebro.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städ krylbo".

Arbetsgivare
Logistik & distribution i Norden AB (org.nr 556423-2592)
Vansjövägen 2 (visa karta)
775 54  KRYLBO

Arbetsplats
Krylbo

Jobbnummer
10011506

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