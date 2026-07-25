Hennickehammars Herrgård söker kock
Cheffle AB / Kockjobb / Filipstad Visa alla kockjobb i Filipstad
2026-07-25
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Vi söker kock till Hennickehammars Herrgård! 🍴
Vill du arbeta i en fantastisk herrgårdsmiljö där kvalitet, smak och service står i fokus? Nu söker vi en utbildad kock med några års erfarenhet till en tillsvidareanställning på 75–100 %.
Vi söker dig som: Är utbildad kock med några års erfarenhet.✔
Har goda kunskaper inom både varm- och kallkök.✔
Har B-körkort.✔
Är ansvarstagande, flexibel och har ett genuint intresse för matlagning.✔
Kan arbeta varierande arbetstider, inklusive kvällar och helger.
Vi erbjuder:
✨ Tillsvidareanställning, 75–100 %.
✨ Kollektivavtal.
✨ Lön enligt överenskommelse.
✨ En inspirerande arbetsplats i en vacker herrgårdsmiljö med härliga kollegor.
📧 Skicka din ansökan till [er e-postadress].
Vi rekryterar löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag!
Dela gärna inlägget – kanske känner du vår nästa kollega!💚
Vi ser fram emot din ansökan via Cheffle! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cheffle AB
(org.nr 559139-5024)
Box 52 (visa karta
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682 22 FILIPSTAD Arbetsplats
Hennickehammars Herrgård Jobbnummer
10011497