Hennickehammars Herrgård söker kock

Cheffle AB / Kockjobb / Filipstad
2026-07-25


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Vi söker kock till Hennickehammars Herrgård! 🍴

Vill du arbeta i en fantastisk herrgårdsmiljö där kvalitet, smak och service står i fokus? Nu söker vi en utbildad kock med några års erfarenhet till en tillsvidareanställning på 75–100 %.

Vi söker dig som: Är utbildad kock med några års erfarenhet.✔

Har goda kunskaper inom både varm- och kallkök.✔

Har B-körkort.✔

Är ansvarstagande, flexibel och har ett genuint intresse för matlagning.✔

Kan arbeta varierande arbetstider, inklusive kvällar och helger.

Vi erbjuder:

✨ Tillsvidareanställning, 75–100 %.

✨ Kollektivavtal.

✨ Lön enligt överenskommelse.

✨ En inspirerande arbetsplats i en vacker herrgårdsmiljö med härliga kollegor.

📧 Skicka din ansökan till [er e-postadress].

Vi rekryterar löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag!

Dela gärna inlägget – kanske känner du vår nästa kollega!💚

Vi ser fram emot din ansökan via Cheffle!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Cheffle AB (org.nr 559139-5024)
Box 52 (visa karta)
682 22  FILIPSTAD

Arbetsplats
Hennickehammars Herrgård

Jobbnummer
10011497

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