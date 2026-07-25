Entrévärd till Elite Hotel Frost, Kiruna
Elite Hotels Of Sweden AB / Vaktmästarjobb / Kiruna Visa alla vaktmästarjobb i Kiruna
2026-07-25
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Elite Hotels Of Sweden AB i Kiruna
, Luleå
, Skellefteå
, Umeå
, Örnsköldsvik
eller i hela Sverige
Entrévärd till Elite Hotel Frost, Kiruna
Vill du vara den som sätter tonen för kvällen redan innan gästerna kommit innanför dörrarna? Elite Hotel Frost söker en entrévärd som jobbar varannan helg och som brinner för att möta människor med värme, lugn och närvaro.
Som entrévärd är du hotellets första – och kanske viktigaste – möte med gästen. Med ditt sätt att hälsa välkommen sätter du tonen för hela kvällen. Det här är i grunden en värdroll: din förmåga att läsa av stämningen och skapa trygghet är minst lika viktig som själva insläppet.
Det här gör du:
Tar emot gäster i entrén med ett äkta och välkomnande bemötande
Kontrollerar legitimation och säkerställer åldersgräns
Håller koll på insläpp och beläggning så att kvällen förblir trivsam för alla
Är lyhörd för stämningen i lokalen och agerar i tid om något behöver justeras
Bidrar till att varje gäst går härifrån med en positiv känsla, tack vare ditt omdöme och lugn
Arbetstider: Varannan helg, kl. 20:00–01:30
Vi tror att du:
Är trygg i dig själv, har god social förmåga och trivs i mötet med människor
Håller huvudet kallt även när det är fullt hus
Är serviceinriktad och älskar att bidra till bra stämning
Pratar Svenska och/eller engelska
Du behöver ingen tidigare erfarenhet av entrévärdskap – vi värdesätter personlig lämplighet och ett genuint värdskap högst, och ger dig den upplärning du behöver för att trivas i rollen.
Vi erbjuder dig:
Ett synligt och meningsfullt uppdrag på Kirunas mest spännande hotell
En arbetsplats mitt i en stad i ständig utveckling och förändring
Ett engagerat team där ni har varandras ryggar
Känns det här som du? Skicka in din ansökan via länken nedan – vi ser fram emot att lära känna dig!
Frågor? Kontakta F&B Manager Dan Heikkinen på dan.heikkinen@elite.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8126649-2116449". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Elite Hotels Of Sweden AB
(org.nr 556248-5259), https://career.elite.se
Torggatan 5 (visa karta
)
981 30 KIRUNA Arbetsplats
Elite Hotels Jobbnummer
10011490