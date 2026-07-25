Entrévärd till Elite Hotel Frost, Kiruna

Elite Hotels Of Sweden AB / Vaktmästarjobb / Kiruna
2026-07-25


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Entrévärd till Elite Hotel Frost, Kiruna
Vill du vara den som sätter tonen för kvällen redan innan gästerna kommit innanför dörrarna? Elite Hotel Frost söker en entrévärd som jobbar varannan helg och som brinner för att möta människor med värme, lugn och närvaro.
Som entrévärd är du hotellets första – och kanske viktigaste – möte med gästen. Med ditt sätt att hälsa välkommen sätter du tonen för hela kvällen. Det här är i grunden en värdroll: din förmåga att läsa av stämningen och skapa trygghet är minst lika viktig som själva insläppet.
Det här gör du:

Tar emot gäster i entrén med ett äkta och välkomnande bemötande

Kontrollerar legitimation och säkerställer åldersgräns

Håller koll på insläpp och beläggning så att kvällen förblir trivsam för alla

Är lyhörd för stämningen i lokalen och agerar i tid om något behöver justeras

Bidrar till att varje gäst går härifrån med en positiv känsla, tack vare ditt omdöme och lugn

Arbetstider: Varannan helg, kl. 20:00–01:30
Vi tror att du:

Är trygg i dig själv, har god social förmåga och trivs i mötet med människor

Håller huvudet kallt även när det är fullt hus

Är serviceinriktad och älskar att bidra till bra stämning

Pratar Svenska och/eller engelska

Du behöver ingen tidigare erfarenhet av entrévärdskap – vi värdesätter personlig lämplighet och ett genuint värdskap högst, och ger dig den upplärning du behöver för att trivas i rollen.
Vi erbjuder dig:

Ett synligt och meningsfullt uppdrag på Kirunas mest spännande hotell

En arbetsplats mitt i en stad i ständig utveckling och förändring

Ett engagerat team där ni har varandras ryggar

Känns det här som du? Skicka in din ansökan via länken nedan – vi ser fram emot att lära känna dig!
Frågor? Kontakta F&B Manager Dan Heikkinen på dan.heikkinen@elite.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8126649-2116449".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Elite Hotels Of Sweden AB (org.nr 556248-5259), https://career.elite.se
Torggatan 5 (visa karta)
981 30  KIRUNA

Arbetsplats
Elite Hotels

Jobbnummer
10011490

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