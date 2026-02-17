Tulladministratör Biltema Logistics
2026-02-17
Tulladministratör Biltema Logistics
Söker du en roll där du får utvecklas inom administration? Är du nyfiken och drivs du av att arbeta självständigt? Vi på Biltema Logistics erbjuder dig en möjlighet att få växa i en dynamisk roll med goda möjligheter till utveckling. Publiceringsdatum2026-02-17Arbetsuppgifter
Nu söker vi på speditionsavdelningen en administratör med inriktning tull. Du välkomnas av ett gäng till öppet kontorslandskap och dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att administrera och hantera våra tullärenden vad gäller import, transitering och export. Dessutom kommer du att sköta uppläggningen av inkommande varor på tullager. Du kommer att göra analyser och uppföljningar av ditt verksamhetsområde samt är med och bidrar till att avdelningen ständigt förbättrar sina leveranser och processer. Utöver detta kommer du sammanställa, redovisa samt arkivera löpande tullärenden.
Vem är du?
För den här tjänsten behöver du ha en gymnasial utbildning och gärna någon form av vidareutbildning eller erfarenhet av tull. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt men också i team för att uppnå de gemensamma målen och leverera hög kvalité i arbetet. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift i både svenska och engelska, fler språk såsom norska är meriterande. Vi ser gärna att du har god datorvana samt noggrannhet i jobbet som utförs. Som person ser vi att du är driven och strukturerad i ditt arbetssätt samt välkomnar problemlösning.
Övrigt
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med 6 månaders provanställning. Placering sker på lager 5 i Halmstad som ligger på Stationsgatan 49, 302 50 Halmstad.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag 2026-03-17.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Robert Lukic, Robert.lukic@biltema.com
.
Vi omfattas av tullregler vilket innebär att bakgrundskontroller genomförs i samband med anställning.
Välkommen in med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
