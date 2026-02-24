Tulladministratör
2026-02-24
Dina arbetsuppgifter
Är du i början av din karriär och vill bli expert på global handel? Vi söker nu en noggrann och driven tulladministratör (Customs Declarant) som vill växa tillsammans med oss!
Som tulladministratör hos Volvo Group spelar du en viktig roll i att hålla våra globala flöden i rörelse. Du blir en del av ett team där du får omsätta din teoretiska kunskap i praktiken och lära dig hantverket bakom internationell handel från grunden.
Ansvarsområden
I rollen som Customs Declarant ansvarar du för att upprätta och följa upp alla typer av tulldeklarationer. Du säkerställer att allt går rätt till genom noggranna kontroller och hantering av dokumentation.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Deklarationsarbete: Förbereda och genomföra tulldeklarationer och tillhörande dokument.
Kvalitetssäkring: Utföra kontroller av varuvärden, HS-klassificeringar (tulltaxering), leveransinformation och ursprungshandlingar.
Problemlösning: Hantera avvikelser och samla in kompletterande information för att säkerställa smidiga flöden.
Digitalisering: Använda och bidra till utvecklingen av våra digitala verktyg för att effektivisera tullprocessen.
Välkommen med din ansökan idag då intervjuer sker löpande!Kvalifikationer
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och har en förmåga att förklara regler och rutiner på ett tydligt sätt.Kvalifikationer
Erfarenhet: 0-2 års relevant arbetslivserfarenhet. Rollen passar utmärkt för dig som är nyutexaminerad.
Utbildning: Du har en relevant teoretisk grund, exempelvis inom logistik, ekonomi eller internationell handel.
Kompetens: Du trivs med att arbeta under handledning i en miljö där du steg för steg får ta dig an mer komplexa uppgifter.
Språk: Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
