Trygghetsvärd på timmar - Movant Vuxenutbildning

Vill du vara med och skapa en trygg och studiero-främjande miljö för vuxna elever? Nu söker Movant Vuxenutbildning en engagerad och trygg trygghetsvärd på timbasis till vår verksamhet.Publiceringsdatum2026-03-06Om tjänsten
Som trygghetsvärd hos oss har du en viktig roll i att bidra till en säker, inkluderande och respektfull skolmiljö. Du arbetar nära skolledning, lärare och övrig personal för att stärka tryggheten och studieron i verksamheten.Dina arbetsuppgifter
Du ska främja trygghet, trivsel och studiero och vara närvarande i skolans lokaler och arbeta relationsskapande med elever. Du ska följa upp elevers studiesituation i dialog med elev, personal och elevhälsa och hantera och dokumentera ärenden av trygghetsskapande karaktär och ge/ta feedback. Samt samverka med skolledning och övrig personal kring trygghetsfrågor. Förutom ovan arbetsuppgifter ska du bidra i det fortlöpande arbetet med en fortsatt god och positiv skolkultur, bidra till ett fortsatt förebyggande arbete för positiv samvaro, för trygghet och säkerhet. Du ska även förebygga och motverka jargong av negativ och gränslös karaktär och förebygga/säkerställa att konflikter, kränkningar och annat närliggande inte uppkommer. Samt samverka i värdegrundsfrågor, vara en god förebild och självfallet själv sila snacket
Vi söker dig som
Är trygg, stabil och har god social förmåga och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer, är prestigelös och är reflekterande. Vi tänker även att du är lösningsorienterad, positiv och tydlig i din kommunikation och visar nyfikenhet, förståelse och ödmjukhet inför våra vuxna elevers bakgrunder och mål. Du har förmåga att arbeta självständigt och ta egna trygghetsskapande initiativ samt har förmåga att samarbeta både som en del i ett arbetslag och i självständighet. Du är lärvillig, flexibel, professionell och förmedlar både en positiv tilltro och förmedlar ansvar/gränssättning. Du vill dela med sig av erfarenhet, kunskap och visar ödmjukhet inför kollegors kompetens och är införstådd med att arbeta i hela skolan; i bygghallar, elevutrymme, lärosal och kontorsdel
Meriterande
Det är meriterande med erfarenhet av arbete med trygghetsfrågor, med arbete i skolverksamhet eller annan pedagogisk miljö samt av arbete med ungdomar/vuxna i utbildningssammanhang
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett meningsfullt, varierande och utvecklande arbete med en stark tillsammans-känsla. Vi erbjuder dig även möjlighet att bidra till elevers utveckling, framgång och ny- och omstart i sitt yrkesliv. Samt så erbjuder vi dig en arbetsplats med engagerade, kompententa glada kollegor och tydligt fokus på kvalitet samt att få bli del av en god, positiv skolkultur.
Körkort: B körkort fordras.
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse, gärna under tidig vår
Placeringsort: Helsingborg
Anställningsform: Timanställning med varierande arbetstid, utifrån verksamhetens behov.
Sista dag att ansöka är 26-03-29. Välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande. Vi kontaktar dig om du är aktuell. Välkommen att skicka in CV och personligt brev.
Kontaktperson: Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Rektor Magdalena Tegeborn O 'Keeffe, Tfn. 076 - 101 41 42, magdalena.okeeffe@movant.se
