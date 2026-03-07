Trygghetsvärd på timmar - Movant Vuxenutbildning
Movant AB / Väktarjobb / Helsingborg Visa alla väktarjobb i Helsingborg
2026-03-07
Vill du vara med och fortsätta skapa en trygg och studiero-främjande miljö för vuxna elever? Nu söker Movant Vuxenutbildning en engagerad, trygg trygghetsvärd till vår verksamhet.Publiceringsdatum2026-03-07Om tjänsten
Som trygghetsvärd hos oss har du en viktig roll i att fortsätta bidra till en säker, inkluderande och respektfull skolmiljö. Du arbetar nära skolledning, lärare och övrig personal i skolans uppdrag med att löpande stärka trygghet och studiero i verksamheten. Tjänsten är en timanställning med varierande arbetstid utifrån verksamhetens behov.Dina arbetsuppgifter
Vara närvarande i skolans lokaler och arbeta relationsskapande med elever. Främja trygghet, trivsel och studiero. Följa upp elevers studiesituation i dialog med elev, personal och elevhälsa. Hantera och dokumentera ärenden av trygghetsskapande karaktär. Samverka med skolledning och samtlig personal kring trygghetsfrågor mm. Bidra till ett fortsatt förebyggande, inkluderande arbete och medverka i skolans löpande arbete med värdegrund, sila snacket och kärnan med nystart i sin yrkeskarriär. Bidra till fortsatt god skolkultur, med positiv, inkluderande jargong, för att undvika/motverka exkludering, situationer som kan kännas obekväma, konflikt, kränkning
Vi söker dig som
Är trygg, stabil och har god social förmåga och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Är lösningsorienterad, positiv och tydlig i din kommunikation och har förmåga att både arbeta som del i ett arbetslag och som kan arbeta självständigt och ta egna initiativ. Det är även viktigt att du som yrkesperson är nyfiken, flexibel, har ett lärande, undersökande sätt, för arbete i skolmiljön.
Meriterande
Det är meriterande med erfarenhet av arbete med trygghetsfrågor och erfarenhet från skolverksamhet eller annan pedagogisk miljö. Det är även meriterande med erfarenhet av arbete med ungdomar eller vuxna i utbildningssammanhang. Vår förväntan är en genomförd, godkänd väktarutbildning. Vi ser det som meriterande med genomförd, godkänd fortbildning för väktare
Vi erbjuder
Ett meningsfullt och varierande arbete och möjlighet att bidra till elevers utveckling och framgång. Vi erbjuder en arbetsplats med engagerade, kompetenta kollegor och tydligt fokus på kvalitet. Skolans kärna är att vi hjälps åt och utvecklas tillsammans och skolkulturen står för en tydligt positiv tillsammans-känsla.
Information om tjänsten
Körkort: B körkort fordras.
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse, gärna under tidig vår
Placeringsort: Helsingborg
Anställningsform: Timanställning med varierande arbetstid, utifrån verksamhetens behov.
Sista dag att ansöka är 26-03-29. Välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande. Vi kontaktar dig om du är aktuell. Välkommen att skicka in CV och Personligt brev. Vi vill gärna att du berättar vad som lockar dig med tjänsten och varför du söker den.
Kontaktperson: Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Rektor Magdalena Tegeborn O 'Keeffe, Tfn. 076 - 101 41 42, magdalena.okeeffe@movant.se
