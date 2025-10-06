Trygghetstekniker
2025-10-06
LF Trygghetstjänster AB
Vi behöver nu bli fler Trygghetstekniker till Trygghetstjänster med placering i Göteborg.Vi söker dig som är serviceminded och har en teknisk skicklighet samt ett stort intresse för att skapa trygghet för våra kunder.
Om rollen
I rollen som Larminstallatör arbetar du med att träffa kunder på förbokade möten för installation och återkommande service. Rollen innebär att genomföra en komplett projektering, dokumentation och installation av larmkomponenter, utifrån kundens behov. I kundmötet arbetar du med kundens trygghet och det är viktigt att du kan leverera kunskap, förtroende och service. Det är viktigt att du är intresserad och skapar dig god kunskap om skadeförebyggande rekommendationer för att hjälpa kunderna att undvika framtida skador. Du säkerställer hög kundnöjdhet genom ett väl utfört arbete och god social kompetens.
Länsförsäkringars hemlarm är paketerat tillsammans med vår övriga affär vilket innebär att vi tillsammans med bank, försäkring och fastighetsförmedling skapar ett unikt erbjudande med flera fördelar. Vi erbjuder våra kunder allt under samma tak och en lösning för en tryggare vardag.
Arbetet sker i nära samarbete med övriga kollegor inom LF Trygghetstjänster AB och Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. Därför är det viktigt att du är en lagspelare som ser möjligheter och bidrar med god stämning och energi för att vi ska lyckas tillsammans.
Som installatör kommer du utbildas för att ha grundläggande kännedom om Länsförsäkringars alla produkter och tjänster så att du kan identifiera kundens behov och slussa dem vidare till dina kollegor. Du utgår från hemmet och arbetar självständigt ute hos våra kunder runt om i Göteborg.
Vi söker dig som har:
* Gymnasiekompetens och gärna relevant eftergymnasial utbildning
* Goda kunskaper om teknik och elektronik
* Goda kunskaper i svenska och engelska
B-körkort
Det är meriterande om du har arbetat som larmtekniker men inte ett krav, det viktigaste är att du har ett gott bemötande gentemot våra kunder. Du har ett eget driv och förmåga att skapa goda relationer, både med kunder och kollegor. Som person är du förtroendeingivande, kvalitetsmedveten och lösningsorienterad. Du gillar ordning och reda, är ansvarstagande och lämnar inget åt slumpen. För dig är det en självklarhet att lyfta blicken, samspela med dina kollegor och hitta den lösning som är bäst för kunden.
För oss är det viktigt med jämställdhet och mångfald och därför vill vi att du är med och bidrar till en inkluderande kultur. Det är också givet att du precis som vi tycker att hållbarhet är viktigt. Att arbeta hos oss handlar lika mycket om att vara en hjälpande hand för våra kunder som att stärka lokalsamhället där du verkar. Vill du vara med och skapa trygghet och möjligheter, tveka inte att höra av dig till oss!
Länsförsäkringsbolagen har en drygt tvåhundraårig historia som lokalt förankrade och kundägda. Nu har vi tagit nästa steg i vår utveckling och startat upp dotterbolaget LF Trygghetstjänster AB, som är ett samägt bolag av Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän och Länsförsäkringar Östgöta. Vi har startat upp dotterbolaget med syftet att stärka tryggheten för våra kunder, där vi bland annat ska tillhandahålla skadeförebyggande tjänster inom brand, vatten och inbrott. För oss som försäkringsbolag är det naturligt att arbeta skadeförebyggande och driva ett långsiktigt hållbarhetsarbete.
Mer information
Din anställning kommer vara i LF Trygghetstjänster AB med placering i Göteborg. Du kommer få tillgång till en företagsbil och utgår från ditt hem för att ta dig till våra kunder runtom i Göteborg.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Rekryterande chef, Jesper Höglund, 031-63 16 38
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
Detta är ett heltidsjobb.

Länsförsäkringar Göteborg och Bohus län
