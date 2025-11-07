Trygghetstekniker
Länsförsäkringar Norrbotten / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Jokkmokk Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Jokkmokk
2025-11-07
, Gällivare
, Arjeplog
, Älvsbyn
, Arvidsjaur
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsförsäkringar Norrbotten i Jokkmokk
, Gällivare
, Arvidsjaur
, Boden
, Luleå
eller i hela Sverige
Hos oss på LF Norrbotten står det personliga mötet i centrum. Vi är övertygade om att trygghet och förtroende byggs bäst när vi finns nära våra kunder - både digitalt och på plats. Som kundägt bolag sätter vi alltid kundens behov främst och strävar efter att erbjuda snabb, personlig och omtänksam service. Vänlighet och omtanke är ledord som genomsyrar allt vi gör - både i mötet med våra kunder och i samarbetet mellan oss som kollegor.
Om jobbet
I rollen som trygghetstekniker ansvarar du för att träffa kunder på förbokade möten, där du utför installationer och återkommande service av larmprodukter. Arbetet omfattar komplett projektering, dokumentation och installation av larmkomponenter utifrån varje kunds individuella behov.
Under kundbesöken går du tillsammans med kunden igenom larmsystemet, introducerar vår app och säkerställer att kunden känner sig trygg i användandet av våra tjänster. En viktig del av rollen är även att identifiera och föreslå kompletterande produkter och tjänster som kan stärka kundens skydd, så att varje kund får en lösning som är anpassad efter deras behov och bostad. Kundmötet präglas av kunskap, förtroende och hög servicenivå.
Anställningen inleds med en grundlig utbildning som omfattar både teoretiska och praktiska moment, och avslutas med fältutbildning tillsammans med en erfaren kollega som mentor. Efter utbildningen är du redo att självständigt driftsätta nya larmsystem och utföra service av befintliga anläggningar.
Du utgår från hemmet och arbetar självständigt ute hos våra kunder runt om i Norrbotten varför du bör vara beredd på att tjänsteresor med övernattning kan förekomma.
Vem är du?
Vi söker dig som har B-körkort och som är fri från anmärkningar i belastningsregistret, vilket är särskilt viktigt eftersom vi arbetar med säkerhetslösningar i människors hem. Du har ett intresse för teknik och försäljning, men det viktigaste är din vilja att lära - vi ger dig både utbildning och coachning inom området.
Vi söker dig som är tekniskt intresserad, noggrann och trivs med att lösa problem. Du har lätt för att ta ansvar och har en god kommunikativ förmåga. Tidigare erfarenhet av liknande arbete är meriterande. B-körkort och goda kunskaper i svenska krävs.
Du bör trivas med att ta ansvar för din egen arbetsdag och vara resultatinriktad även vid ett högt tempo. Du tar ansvar för dina egna resultat både gällande försäljningen samt kundhanteringen.
Eftersom vi arbetar med svagström behöver du inte vara behörig elektriker för att söka tjänsten - det viktigaste är att du har rätt inställning och vill utvecklas tillsammans med oss.
Placeringsort: Gällivare med omnejd
Låter det intressant?
Välkommen med din ansökan senast den 24 november.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta vår Privatmarknadschef Günther Lindmark, 076-722 20 51 eller Johanna Skårman, facklig företrädare, 0920-24 25 71. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsförsäkringar Norrbotten
(org.nr 597000-3884) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9592981