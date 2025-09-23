Trygghet och glädje i vardagen - personlig assistent
Aberia AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2025-09-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aberia AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Jag söker dig som har hjärtat på rätt plats, sprider glädje, är närvarande och en lugn och trygg person! Ditt bemötande är förutsägbart och konsekvent, och du har förmågan att hantera utmaningar med stabilitet och lugn. Då kan du vara den vi söker!
Jag är en sprudlande tjej på 29 år som älskar livet och allt det har att erbjuda. Jag bor i min egna lägenhet i Vällingby och fyller mina dagar med aktiviteter som får mig att le - som att spela spel, dansa, lyssna på musik och leka, både inne och ute. Jag älskar när det händer saker och har en stor aptit på livet!
På dagarna går jag på daglig verksamhet och för att kunna leva mitt liv fullt ut behöver jag hjälp att skapa en vardag som är harmonisk och strukturerad, där rutiner och tydliggörande pedagogik är nyckeln. Med din hjälp kan jag fortsätta upptäcka världen på mitt sätt.Publiceringsdatum2025-09-23Om tjänsten
Tjänsten påbörjas med introduktion för att sedan leda till en heltidstjänst, samt att det även kan leda till en arbetsledande roll.
Arbetet följer ett schema med pass på både vardagar och helger, samt ibland sovande jour. Du kommer få en gedigen introduktion, tillgång till ut- och fortbildning och handledning, så att du känner dig trygg i rollen och i vår relation.
Vi kommer bygga en nära och stark relation som kräver engagemang och långsiktighet. Därför är det viktigt att du är redo att satsa helhjärtat och vara en pålitlig del av min vardag. Eftersom mina assistenter är särskilt utvalda och spelar en stor roll i mitt liv, är tillfälliga vikarier inte aktuellt.
Om dig
Jag söker dig som:
Har erfarenhet alternativt vill lära dig TAKK, mer om autism och utvecklingsstörning.
Är trygg, lugn och positiv med ett lösningsfokuserat mindset.
Är förutsägbar och konsekvent i ditt bemötande och kan hantera utmaningar med lugn.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av assistansyrket och trivs med att arbeta självständigt men det viktigaste är att vår personkemi stämmer. För att vår kommunikation ska fungera är det viktigt att du talar och skriver svenska flytande.
Din roll är mycket mer än ett jobb - du blir en inspiratör och en trygghet som hjälper mig att tolka min omvärld och skapa tydlighet i min vardag. Med din hjälp och teamets samarbete kan vi skapa en vardag full av livskvalitet, glädje och utveckling.
Låter detta som något för dig?
Tveka inte - skicka in din ansökan redan idag och bli en viktig del av mitt liv och mitt autentiska team!
Vi är arbetsgivaren som är små nog att vara nära - och stora nog att göra skillnad.
Hos Aberia får du en närvarande chef, arbetsledning i vardagen, handledning, friskvård, kollektivavtal, digitala verktyg och goda möjligheter till utveckling.
Våra kunder finns i hela Sverige - barn, unga, vuxna, familjer och kommuner.
Aberia är en del av NHC Group, en nordisk koncern med bred kompetens inom LSS, personlig assistans, förskolor och äldreomsorg. Ersättning
Månadsvis Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4325b776-c0d3-4f2b-8a43-ecbd0". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aberia AB
(org.nr 559084-9583) Arbetsplats
Aberia Personlig Assistans Jobbnummer
9521472