Trygg och engagerad Personlig assistent sökes
Enkv Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vännäs Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vännäs
2025-12-23
, Bjurholm
, Umeå
, Vindeln
, Nordmaling
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Enkv Assistans AB i Vännäs
, Umeå
, Nordmaling
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Hos oss blir du en viktig del av ett arbetslag där alla strävar mot samma mål. Du får en arbetsplats där du blir sedd, uppskattad och där din insats är betydelsefull.
Om tjänsten:
Vi söker nu efter extrapersonal till en glad kvinna i 80-års åldern som bor i en villa med sin familj. Arbetsuppgifterna är varierande och inkluderar allt från att delta i fritidsaktiviteter till att stötta i det dagliga livet med en positiv inställning och med stor omsorg. Vi söker dig som är en flexibel kvinna med god fysik. Du tycker om att vara aktiv och att engagera dig tillsammans med andra.
Tjänsten är en timanställning med möjlighet till fasta schemalagda arbetspass samt dagtid varannan helg.
Vi ser gärna att du är:
Har B-körkort.
Är rökfri.
Flexibel och anpassningsbar till olika arbetstider och behov som kan uppstå.
Har god fysik för att kunna delta i och assistera med fysiska aktiviteter.
Erfarenhet av liknande arbete är meriterande - vi ser framför allt att din personliga lämplighet och inställning stämmer överens med vad vi söker.
Omfattning & Arbetsupplägg:
Tillträde: Omgående.
Sysselsättningsgrad: Timanställning med möjlighet till fasta schemalagda arbetspass samt dagtid varannan helg.
Arbetspass: Dag och kväll samt helg varannan vecka.
Vad erbjuder vi dig?
Att arbeta som personlig assistent är mer än ett jobb - det är ett sätt att underlätta vardagen för någon annan och samtidigt känna att du bidrar med något viktigt. Vi uppskattar din kompetens och ditt engagemang, och vi ser varje individ som en värdefull del av vårt team. Hos oss erbjuds du:
Interna utbildningar för att stärka din kompetens och trygghet i rollen.
Handledning och stöd i vardagen från vårt erfarna team.
Förmånliga anställningsvillkor enligt kollektivavtal.
Generöst friskvårdsbidrag för dig med fast tjänst.
Vill du veta mer om oss på ENKV och vårt arbetssätt? Läs gärna mer om vår vision och våra värderingar här!
Rekryteringsprocess & AnställningsvillkorRekryteringsprocess
Vi kontaktar löpande de kandidater som är aktuella för en första intervju. Tjänsten tillsätts när vi har funnit rätt person, vilket kan ske innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas av personal på ENKV assistans, tillsammans med uppdragsgivaren, samt eventuella anhöriga, god man eller andra berörda. Om tjänsten innebär arbete med en minderårig uppdragsgivare krävs alltid ett utdrag ur belastningsregistret.
Barnperspektiv i rekryteringen
Vi på ENKV följer noggrant Barnkonventionen, vilket innebär att om du söker en tjänst som innebär arbete med minderåriga, kommer rekryteringsprocessen att omfatta specifika steg för att säkerställa att barnets vilja och behov tas i beaktande. Vid anställning där du arbetar med minderårig uppdragsgivare ingår även en utbildning om barnperspektivet.
Anställningsvillkor
För att kunna anställas hos oss behöver du ha fyllt 18 år, kunna styrka din identitet och visa att du har rätt att arbeta i Sverige. Dessutom krävs ett giltigt BankID eftersom både anställningsavtal och tidrapporter signeras digitalt.
För att säkerställa att vi håller hög kvalitet i assistansen kommer nyanställda att genomgå en webbaserad introduktionsutbildning (ca 1 timme), helst innan anställningens start men senast inom en månad från anställningens början. Läs mer om utbildningen här.
Lön & Ersättningar
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Övriga ersättningar: Enligt kollektivavtal.
Vill du göra skillnad?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt team Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6805497-1765135". Arbetsgivare Enkv Assistans AB
(org.nr 556626-1854), https://enkv.teamtailor.com
Gudmundvägen 2 (visa karta
)
182 68 DJURSHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Enkv Assistans AB Jobbnummer
9662312