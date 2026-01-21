Trumlärare VT26
2026-01-21
Östermalms Musik & Kulturskola söker en ny trumlärare. Undervisningen sker på eftermiddagar i Nacka kommun.
Östermalms Musik & Kulturskola grundades 1993 med undervisning i Stockholm och Danderyds kommun. Sedan auktorisationen som aktör i Nacka kommun 2007 har verksamheten utvidgats till stora delar av Nacka. Vi har idag ca 800 elever. Från hösten 2018 är vi även auktoriserade att bedriva kulturverksamhet i Nacka. Vi tror på ett starkt samband mellan musik, mentalt välmående och prestation. Målsättningen är att väcka ett varmt intresse för musik och på så sätt stärka våra elevers personliga och musikaliska utveckling. Vi satsar på individen, och är specialister på nybörjare. Verksamheten leds av rektor Sonoko Kase.
Om dig
Vi söker dig som är intresserad av att undervisa i trummor både enskilt och i grupp. Att också kunna undervisa i gitarr eller piano är meriterande. Vi önskar utöka vår verksamhet med dig som är glad och engagerad till en av våra spelplatser i Nacka
Vi söker dig som har högskoleexamen som trumpedagog eller likvärdig utbildning. Stort intresse för metodik för barn i alla åldrar. Du är flexibel och öppen för att ständigt utveckla både arbetssätt och metodik. Du ska ha förmåga att intressera och inspirera eleverna, vilja samarbeta med kollegor inom musikskolan och aktivt delta i utvecklingen av skolans verksamhet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Arbetsuppgifter
Undervisning både enskilt och i grupp för barn och ungdom efter skoltid. Sker i Nacka kommun. Viss administration.
Minst 2 timmars effektiv undervisningstid till att börja med. Sker efter skoltid på Ebba Brahe skolan i Nacka. Med goda utsikter att öka på timmarna och även gå till andra spelplatser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: mail@ostermalmsmk.se Arbetsgivarens referens
