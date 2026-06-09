Truckförare till Nobia
OnepartnerGroup Jönköping AB / Lagerjobb / Jönköping Visa alla lagerjobb i Jönköping
2026-06-09
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Vill du ha en roll där du får ta eget ansvar, fatta beslut i vardagen och vara en nyckelspelare i ett välfungerande flöde? Nu söker vi truckförare till Nobia, en arbetsplats som präglas av högt tempo, kvalitetstänk och ett starkt samarbete 🌟
Din roll hos Nobia
Som truckförare hos Nobia har du en central roll i den dagliga verksamheten. Du arbetar nära produktionen och ansvarar för att säkerställa ett effektivt och smidigt materialflöde.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Orderplock
Materialhantering och service till andra avdelningar
Materialpåfyllning i produktionen
Ompaketering av material
Truckkörning i olika flöden
Du arbetar självständigt i din roll och förväntas ta egna initiativ för att driva arbetet framåt. Samtidigt har du många kontaktytor internt, vilket ställer krav på ett gott samarbete och ett professionellt bemötande.Publiceringsdatum2026-06-09Bakgrund
Vi söker dig som är ansvarstagande, driven och trivs i en roll där du får kombinera struktur med eget initiativtagande.
Vi ser att du har:
Truckkort A1–A4 samt B1–B2 (B6 är meriterande)
God datavana
Flytande svenska i tal och skrift
Som person är du:
Självgående och trygg i att fatta egna beslut
Initiativrik och lösningsorienterad
Social och samarbetsinriktad
Erfarenhet av liknande arbete inom lager eller produktion är meriterande.
Om Nobia
Nobia är Europas ledande köksspecialist och en del av vardagen för miljontals människor – där köket fått en alltmer central roll. Gruppen består av arton starka varumärken, bland annat Marbodal, HTH, Sigdal och uno form.
Hos oss på Nobia får du möjligheten att vara en del av en modern produktionsmiljö där du kan göra verklig skillnad. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med stora möjligheter att växa, både personligt och professionellt och du får stora möjlighet att påverka både arbetssätt och resultat. Vår kultur bygger på säkerhet, samarbete och en ständig vilja att bli bättre.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos Nobia. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Din ansökan
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Ida Jakobsson på ida.jakobsson@onepartnergroup.se
(mailto:ida.jakobsson@onepartnergroup.se
). I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
Välkommen med din ansökan! 🌟 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Jönköping AB
(org.nr 556676-6589)
556 52 JÖNKÖPING Arbetsplats
Nobia AB Kontakt
Kandidatansvarig / Researcher
Ida Jakobsson ida.jakobsson@onepartnergroup.se Jobbnummer
9954147