Truckförare till kund
2026-04-07
Vi söker en noggrann, strukturerad och ansvarstagande truckförare i sommar!Publiceringsdatum2026-04-07Arbetsuppgifter
Vi söker en truckförare till en av våra kunder där du arbetar nära dina kollegor inom lager och produktion. Vi söker dig som vill vara med och bidra till att säkerställa struktur, ordning och ett säkert arbetsflöde. Arbetet innefattar bland annat lastning, lossning och förflyttning av gods. Beroende på behov kan du komma att hantera flera olika typer av truckar.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är positiv, samarbetsvillig och ansvarstagande. Du trivs med att arbeta i team och har en hög arbetsmoral. Då arbetet stundtals är fysiskt krävande är det en fördel om du har god fysik och gillar ett aktivt arbete. Truckkort A1-4 och B1-4 är ett krav. Vi tror att du som söker är noggrann, ansvarstagande och säkerhetsmedveten.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Truckförare är ett konsultuppdrag på heltid under sommaren. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund med start i juni.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Anders Andersson på anders.andersson@eterni.se
eller 073-861 72 54 eller Emma Sjödin på emma.sjodin@eterni.se
eller 073-861 72 56.
Rekryteringsprocessen kan innefatta andra aktiviteter inför anställning, såsom bakgrundkontroll, referenstagning och hälsotest såväl som drogtest.
Plats: Karlskoga
Start: Juni 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
