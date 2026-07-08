Truckförare till företag i Lund
Corio AB / Lagerjobb / Lund Visa alla lagerjobb i Lund
2026-07-08
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Corio AB i Lund
, Kävlinge
, Malmö
, Kristianstad
, Mölndal
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av truckkörning och lagerarbete? Är du tillgänglig omgående? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Tjänstebeskrivning
Vi söker nu en truckförare till vår kund i Lund. Arbetet består av truckkörning och allehanda lageruppgifter som exempelvis:
Plock och pack av varor
In- och utleveranser
Truckkörning
Orderhantering och lagerhållning
Arbetstiderna är just nu 09-18 men kommer troligen att ändras till 11-20 längre fram så du måste kunna arbeta dessa tider. Start är omgående och pågående till slutet av augusti men möjlighet till förlängning finns.
Krav för tjänsten
Vi söker dig som är ansvarsfull, noggrann och pålitlig. Du trivs med ett fysiskt arbete i högt tempo och har en god samarbetsförmåga. Du behöver ha erfarenhet av ett liknande arbete samt inneha truckkort. Hög arbetsmoral och viljan att göra ett bra arbete är A och O.Publiceringsdatum2026-07-08Övrig information
Start: Omgående Omfattning: Heltid Arbetstid: 09-18 men längre fram 11-20 Plats: Lund
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och vi kontaktar kandidater när uppdrag blir aktuella. Vänligen notera att vi ej tar emot ansökningar via e-post.
Om Corio
Corio är ett auktoriserat bemanningsföretag som tror på kärnan i varje relation: mellan arbetsgivare, medarbetare och kund. Vi tror på mänskliga relationer där välmående och produktivitet går hand i hand. Genom långsiktiga relationer med alla våra parter kommer vi att se till att människor växer och kunder får en pålitligt och flexibel partner vid kompetensförsörjning.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8039118-2092551". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Corio AB
(org.nr 559547-8875), https://corio.teamtailor.com
Lund University Library (visa karta
)
221 00 LUND Arbetsplats
Corio Jobbnummer
9997036