Förskolan Solvändan söker personal med erfarenhet av barn med typ1-diabetes
Stocksunds Montessoriförskola Aktiebolag / Barnskötarjobb / Danderyd Visa alla barnskötarjobb i Danderyd
2026-08-01
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Montessoriförskolan Solvändan i Stocksund söker nu en personal med gedigen och dokumenterad erfarenhet av barn med typ 1-diabetes.
Vi söker dig som vill arbeta som resursperson för ett 5-årigt barn med typ 1-diabetes. Ditt uppdrag är att ge barnet trygghet och stöd i den dagliga hanteringen av diabetes under förskoledagen.
Vi erbjuder dig en arbetsplats med personlig utveckling, pedagogisk lunch samt ett inspirerande arbete tillsammans med engagerade kollegor.
Du är positiv, lyhörd och flexibel, har god samarbetsförmåga och är kreativ och engagerad. Du arbetar medvetet för att öka barns förutsättningar till utveckling, delaktighet och lärande. Du har ett professionellt förhållningssätt och bemötande gentemot barn, vårdnadshavare och kollegor. Du behöver ha en mycket god svenska. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa en förskoleverksamhet där såväl pedagoger som barn trivs och där vi möter varandra med omtanke och respekt och där vi tillsammans med barnen skapar vär(l)den.
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev. Vi är tacksamma att få din ansökan så fort som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi har kommit vidare i rekryteringsprocessen. Uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister är en förutsättning för anställning. Sökande utan adekvat erfarenhet kommer inte att beaktas.
Vi vill inte bli kontaktade av rekryterings-/bemanningsföretag. Vi undanber oss även samtal från annonssäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: martina.lif@qaskad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Resurs". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stocksunds Montessoriförskola Aktiebolag
(org.nr 556469-6697)
Stockholmsvägen 42 (visa karta
)
182 78 STOCKSUND Arbetsplats
Stocksunds Montessoriförskola AB Jobbnummer
10017816