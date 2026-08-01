Konferens & Café, deltid, heltid.
Eatery Village AB / Butikssäljarjobb / Lund Visa alla butikssäljarjobb i Lund
2026-08-01
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-01Om tjänsten
Restaurant & Café Inspira på Medicon Village i Lund söker en serviceinriktad medarbetare till vårt café- och konferensteam. Du blir en viktig del av den dagliga driften där café, restaurang och konferens möts.
Hos oss arbetar du huvudsakligen måndag–fredag dagtid, vissa kvällar kan förekomma.Arbetsuppgifter
• Servera och ta hand om våra gäster
• Leverera fika och lunch till konferenser
• Förbereda smörgåsar, sallader, fika och enklare rätter
• Brygga kaffe och tillaga espressodrycker
• Möblera och förbereda konferenslokaler
• Hålla café- och konferensytor välkomnande
• Hjälpa till där det behövs i den dagliga driften
Vi söker dig som
• har en positiv grundinställning, är ansvarstagande och serviceinriktad.
• bidrar med energi, tar tag i saker och har en blick för detaljer.
• gillar att samarbeta men som också är självgående.
• har erfarenhet från ett serviceyrke. Erfarenhet från café, restaurang, hotell eller konferens är meriterande.
Vi erbjuder
Huvudsaklig arbetstid, måndag–fredag dagtid, ett omväxlande arbete med ett engagerat team där det är viktigt att ha roligt på jobbet. Vi är en inkluderande arbetsplats på Medicon Village där människor och kulturer från hela världen möts i fina och nyrenoverade lokaler.
Lön enligt kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: erik@restauranginspira.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Inspira Konferens". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eatery Village AB
(org.nr 559335-0647)
Scheelevägen 2 (visa karta
)
223 63 LUND Arbetsplats
Restaurang och Café Inspira Jobbnummer
10017823