Fullstackutvecklare till Customer First
Teleoffice Viewcom AB / Datajobb / Danderyd Visa alla datajobb i Danderyd
2026-08-01
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Vill du bygga framtidens kommunikationsplattform?
Customer First söker en utvecklare som vill vara med och bygga en plattform som samlar telefoni, chatt, mejl, sociala medier och ärendehantering i ett och samma system.
Vi utvecklar AI-stöd och automation som hjälper företag att hantera sin kommunikation snabbare och smartare, med sömlös överlämning till en människa när det behövs.
Hos oss får du arbeta nära produkten, påverka tekniska beslut och följa funktioner hela vägen från idé till produktion.
Det här kommer du att göra
Utveckla nya funktioner i frontend och backend
Bygga integrationer, AI-flöden och automation
Förbättra och vidareutveckla vår SaaS-plattform
Skriva tydlig, stabil och lättförståelig kod
Vara med och forma både produkten och vårt arbetssätt
Vi arbetar bland annat med TypeScript, Node.js, Vue, MySQL, Git och Cursor.
Formell utbildning är inte avgörande. Vi värdesätter driv, nyfikenhet och förmågan att lösa problem.
Kulturen är superviktig
Vi är ett ambitiöst team som gillar högt tempo, nära samarbete och att bygga saker tillsammans.
Hos oss är rätt inställning minst lika viktig som teknisk erfarenhet. Du behöver vara prestigelös, ansvarstagande och tycka om att hjälpa andra.
Vi vill arbeta med personer som bryr sig om produkten, teamet och resultatet. Personer som vågar komma med idéer, tar ansvar och vill utvecklas tillsammans med oss.
Du behöver kunna svenska och arbeta från vårt kontor i Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: careers@customerfirst.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Utvecklare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Teleoffice Viewcom AB
(org.nr 556653-8558)
Golfvägen 2 (visa karta
)
182 31 DANDERYD Arbetsplats
Customer First AB Jobbnummer
10017811