B2B-Säljare åt Telia Företag | Fast lön + Provision utan tak | Kristianstad
Telisol AB / Säljarjobb / Kristianstad Visa alla säljarjobb i Kristianstad
2026-08-01
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Vill du tjäna bra, utvecklas snabbt och bygga en karriär inom försäljning?
Vi söker nu nya stjärnor till vårt team i Kristianstad.
Hos Telisol får du chansen att arbeta med försäljning för Telia Företag, ett av Sveriges starkaste varumärken. Du behöver inte ha flera års erfarenhet för att lyckas hos oss. Det viktigaste är att du har rätt inställning, driv och vilja att utvecklas.
Vi lär dig allt du behöver kunna genom utbildning, coachning och dagligt stöd från erfarna kollegor.
Om du vill ha ett jobb där du kan påverka din egen lön, utvecklas som person och arbeta tillsammans med ett engagerat team, då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Vad innebär jobbet?
Som B2B-säljare och företagsrådgivare hjälper du företag att hitta smarta lösningar inom telefoni, bredband och kommunikation genom Telia Företag.
Du kommer att:
Kontakta företag via telefon, e-post och digitala möten
Hjälpa kunder att hitta rätt lösningar för sin verksamhet
Utveckla befintliga kundrelationer
Skapa nya affärer och bygga långsiktiga samarbeten
Arbeta mot tydliga mål tillsammans med ditt team
Ingen dag är den andra lik och du får möjlighet att utveckla både din kommunikationsförmåga och dina affärskunskaper.
Därför väljer många att börja sin karriär hos oss
Vi vet att många söker mer än bara ett jobb. Därför erbjuder vi en arbetsplats där du kan växa, utvecklas och skapa framtida karriärmöjligheter.
Hos oss får du:
✅ Fast lön varje månad
✅ Provision utan tak – du påverkar själv din inkomst
✅ Säljutbildning från grunden
✅ Daglig coachning och stöd från erfarna ledare
✅ Tydliga karriärvägar inom företaget
✅ Moderna lokaler mitt i centrala Kristianstad
✅ Frukost varje arbetsdag
✅ Säljtävlingar med attraktiva priser
✅ Ett socialt och energifyllt team
✅ Arbete dagtid måndag–fredag 08.00–17.00
Vem söker vi?
Du behöver inte vara expert på försäljning för att lyckas hos oss.
Vi söker dig som:
Är social och gillar att prata med människor
Har höga ambitioner och vill utvecklas
Trivs med att arbeta mot mål
Är positiv, driven och lösningsorienterad
Vill skapa resultat och samtidigt ha roligt på jobbet
Många av våra mest framgångsrika medarbetare började utan tidigare erfarenhet av B2B-försäljning.
Krav för tjänsten
Fullständig gymnasieutbildning
God datorvana
Flytande svenska i tal och skrift
Om Telisol
Telisol grundades 2005 och är idag en av Telias närmaste partners inom företagsförsäljning. Vi hjälper företag över hela Sverige med telefoni-, bredbands- och kommunikationslösningar.
Vår framgång bygger på tre värderingar:
Passion – Vi brinner för det vi gör.
Handlingskraft – Vi tar initiativ och skapar resultat.
Ansvar – Vi tar ansvar att det blir gjort.
Anställning
Tjänst: B2B-säljare / Innesäljare / Företagsrådgivare
Plats: Kristianstad
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning med eventuell provanställning
Arbetstid: Måndag–fredag 08.00–17.00
Ansök idag
Vill du bygga en karriär inom försäljning, utvecklas tillsammans med ett starkt team och få möjligheten att arbeta med Telia Företag?
Skicka din ansökan redan idag. Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Ansökan skickas via mail
E-post: jobb@telisol.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Telisol AB
(org.nr 556684-6522), http://www.telisol.se
Östra Storgatan 40 (visa karta
)
291 31 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Inne Kristiansta City Jobbnummer
10017821