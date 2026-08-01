Arbetsledare kungsbergsvärdar & skidpatrull
Kungsbergets Fritidsanläggningar Aktiebolag / Säkerhetspersonalsjobb / Sandviken Visa alla säkerhetspersonalsjobb i Sandviken
2026-08-01
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Nu söker vi nya kollegor till vintersäsongen på en av Sveriges tio största skidorter. Här väntar en spännande och händelserik arbetsplats med skidåkning i toppklass och en idyllisk vintermiljö. Skapa minnen för livet – sök vinterns roligaste jobb i Kungsberget nu!
Dina uppgifter
Kungsbergsvärdarna och Skidpatrullen består av två viktiga funktioner i skidområdet som tillsammans ansvarar för att anläggningen är säker, välskött och ger våra gäster en fantastisk upplevelse. Kungsbergsvärdarna arbetar bland annat med att hålla våra grillplatser i toppskick, underhålla attraktioner i skidområdet, hålla rent och snyggt på anläggningen och hjälpa våra gäster.
Skidpatrullen ansvarar för säkerheten i skidområdet genom förebyggande säkerhetsarbete, pistkontroller och omhändertagande av skadade gäster. Som arbetsledare ansvarar och jobbar du i den dagliga driften och ser till att avdelningarna fungerar utifrån uppsatta mål, gällande rutiner, arbetsflöden, effektivitet och service.
Urval av arbetsuppgifter
Planering och arbete med schema utifrån budget.
Planera och genomföra utbildningar och information om rutiner och arbetssätt på avdelningen, men även på andra avdelningar som är berörda av verksamheten.
Sköta beställningar utifrån uppsatta budgetramar.
Arbetsleda kungsbergsvärdar och skidpatrullen samt vara en del av det dagliga arbetet ute i skidområdet.
Vi erbjuder...
En inspirerande arbetsplats med en härlig sammanhållning där du får chansen att uppleva en vinter som du sent kommer att glömma.
Gratis säsongshyra av skidutrustning på nybörjarnivå
Rabatt på boende för familj och vänner
Förmånliga priser i skiduthyrning, butiker & restauranger.
Vem är du?
Du är en lösningsorienterad person som gillar när det händer många saker runt om dig. Vi ser även att du har ett intresse för utförsåkning och tycker om att arbeta med människor – både vuxna och barn. Du är flexibel, stresstålig, ställer upp när det behövs och gillar att arbeta över avdelningsgränserna. Att du är glad, positiv och serviceinriktad ser vi som en självklarhet. I Kungsberget tror vi att glada medarbetare leder till glada gäster.Publiceringsdatum2026-08-01Kvalifikationer
Du är bekväm med både engelska och svenska språket.
B-körkort och bil.
Ansök
Detta är en säsongsanställning från oktober till april och tjänsten går under HRF:s kollektivavtal. Kungsberget samarbetar med Ljung & Sjöberg för att motverka alkohol-, drog- och spelproblematik och är en certifierad Proaktiv arbetsplats mot detta.
Sista ansökningsdag är den 1 oktober, men urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag. Har du frågor? Kontakta avdelningschef Ola, ola.martensson@kungsberget.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7915839-2126665". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbergets Fritidsanläggningar Aktiebolag
(org.nr 556528-0434), https://jobba.kungsberget.se
Kungsbergsvägen 51 (visa karta
)
811 95 JÄRBO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kungsberget Jobbnummer
10017828