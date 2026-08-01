Butikssäljare & Kundmottagare
Teed Maintenance & Tires AB / Inköpar- och marknadsjobb / Pajala Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Pajala
2026-08-01
, Övertorneå
, Överkalix
, Gällivare
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Teed Maintenance & Tires AB i Pajala
, Kiruna
eller i hela Sverige
Vill du vara med från start när vi öppnar vår nya butik i Pajala? Vi söker en serviceinriktad butikssäljare och kundmottagare som blir ansiktet utåt för vår nya verksamhet.
Om TEED Group
TEED Maintenance & Tires AB är en del av koncernen TEED Group.
TEED Group är en växande koncern i norra Norrbotten med verksamhet inom fordonsbranschen. Vår verksamhet vilar på fyra ben: biluthyrning, försäljning av begagnade fordon, verkstad samt detaljhandel med reservdelar, tillbehör och förbrukningsvaror. Vi fokuserar på person- och transportbilar och erbjuder därmed en helhet för både privatpersoner och företag – från hyrbil och fordonsköp till service, reparation och bilvård.
Biluthyrningen, som är vår största verksamhetsgren, finns idag i både Kiruna och Gällivare.
Fordonsförsäljningen och verkstaden utgår från Kiruna, och under 2026 tar vi nästa steg genom att etablera butik och kundmottagning i Pajala. Inom en snar framtid öppnar vi dessutom ytterligare en location i Norrbotten.
Idag är vi cirka 20 anställda – mekaniker, säljare, butiks- och kundmottagningspersonal samt dedikerade verksamhetsutvecklare och utesäljare, som alla brinner för fordon och nöjda kunder.
Hos oss möts du av kunnig personal, korta beslutsvägar och en genuin vilja att hjälpa. Vi har kollektivavtal och arbetar långsiktigt med både medarbetare och kundrelationer.Publiceringsdatum2026-08-01Om tjänsten
Vi öppnar en ny butik i Pajala med försäljning av reservdelar, tillbehör och förbrukningsvaror till bilar och övriga fordonstyper, bland annat extraljus, däck och fälg. Butiken fungerar också som kundmottagning för vår verkstad.
Rollen är bred och passar dig som gillar mötet med kunder och att ha många bollar i luften.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Försäljning och rådgivning i butik – reservdelar, tillbehör, extraljus, däck och fälg m.m.
• Kundmottagning för verkstaden – boka in kunder, ta emot nycklar och lämna ut fordon
• Planera dagens verkstadsjobb och fördela arbeten till mekanikerna
• Kassahantering och betalning
• Löpande kundkontakt – telefon, återkoppling och offertförfrågningar
• Beställningar, varumottagning och att hålla butiken säljande och välorganiserad
Vem är du?
Du är serviceinriktad, strukturerad och trivs i en roll där du självständigt får ta ansvar för både butik och kundmottagning. Du har lätt för att samarbeta och kommunicera – med kunder, mekaniker och kollegor.Kvalifikationer
• B-körkort
• Flytande svenska och engelska i både tal och skrift
Meriterande:
• Kunskaper i finska
• Erfarenhet från serviceyrke, gärna inom fordonsbranschen
• Fordonsintresse och kunskap om reservdelar, däck och tillbehör
• Vana vid kassasystem och datorbaserade bokningssystem
Vi erbjuder
• Heltid, 40 timmar/vecka, måndag–fredag med dagtidsarbete
• Kollektivavtal – Motorbranschens avtal
• En nyckelroll i en ny etablering med stora möjligheter att påverka och växa
• Stöd och samarbete med vårt etablerade team i Kiruna
Anställningsvillkor
• Omfattning: Heltid, 100 %
• Arbetstider: Måndag–fredag
• Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med provanställning
• Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse
• Placering: PajalaSå ansöker du
Skicka ditt CV och några rader om dig själv till jobb@tprab.se
senast 2026-08-16.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag, vänta därför inte med din ansökan.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: jobb@tprab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobb - Pajala". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Teed Maintenance & Tires AB
(org.nr 559486-7540)
984 31 PAJALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Teed Maintenance & Tires 2 AB Kontakt
André Edholm andre@tprab.se 073-0924507 Jobbnummer
10017881