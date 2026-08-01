Snickare sökes till nystartat bolag för villor/renoveringar
Andromeda Bygg AB / Snickarjobb / Göteborg Visa alla snickarjobb i Göteborg
2026-08-01
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Andromeda Bygg AB är ett nystartat byggbolag för nybyggnation och ombyggnation av villor i göteborgsområdet. Vi söker just nu 2-3 snickare för att utgöra en grund för bolaget. Flera större projekt finns redan planerade och kommer dra igång så fort rätt personer har anställts. Det är ett varierande arbete med alla de olika arbetsmoment som ingår när man bygger nya villor, tillbyggnader och renoveringar av villor, nybyggnation av attefallshus, dräneringsjobb för villor, m.m.
Vi söker dig som är arbetsvillig, noggrann och ansvarstagande. Du ska kunna arbeta enskilt och i ett team. Vi ser gärna att du bor runt Göteborg med omnejd och har minst 5 års erfarenhet att arbeta som snickare.
Välkommen att söka och vara med och bygg upp detta bolaget. Vi kan erbjuda en utvecklande miljö där du är med och påverkar och om du vill även kan vara med och leda arbetet. Provanställning kommer erbjudas som sedan kan bli en fast anställning.
Vid intresse, vänligen skicka e-post med en kort presentation av dig och beskriv dina tidigare erfarenheter.
Urval kan komma att göras löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: andromedabygg@proton.me Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Andromeda Bygg AB
(org.nr 559585-6898)
426 71 VÄSTRA FRÖLUNDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10017886