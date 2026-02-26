Truckförare, orderplockare

Pima Bemanning & Rekrytering AB / Lagerjobb / Stockholm
2026-02-26


Publiceringsdatum
2026-02-26

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter är att plocka enligt plock order med truck, arbetet utförs hos vår kund i norra Stockholm. Det är dagtid och under veckodagar.
Avgörande är att inga fel plock görs.
Du kommer plocka både tunga varor och lätta varor på kundens centrallager i en grupp med ca 12 andra lagerarbetare.

Profil
Vi söker dig med flera års vana av lager plock. Du ska kunna jobba både i grupp och enskilt. Du har fart i kropp och fötter och har inga problem med att vara social i en grupp.
Du är lojal och har hög motivation. Din energi är smittsam och du har en hög social kompetens.
Urval sker löpande och starten är behovsmotiverad.
Vi kräver att du har truckkort TLP 10 och att du är flytande i svenska och engelska i både språk och läsning.

Om företaget
Pima Bemanning & Rekrytering AB är ett auktoriserat bemanningsföretag. Våra rekryterare och konsultchefer/chefer har mer än 25 års erfarenhet från att bemanna konsultuppdrag. Vi finns idag med kontor i Södertälje och i Stockholm. Läs mer på Pimabemanning.se

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "134".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Pima Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556764-9446), http://www.pimabemanning.se/

Arbetsplats
Pima Bemanning AB

Kontakt
Ingela Stengel-Dahl
ingela@pimabemanning.se

Jobbnummer
9765419

