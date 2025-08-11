Truckförare Lagret
2025-08-11
Åbro Bryggeri är ett av Europas modernaste bryggerier och har anor och traditioner sedan 1856. Som anställd på Åbro Bryggeri kan du förvänta dig en säker arbetsmiljö och en positiv stämning, vilket vi sätter stort fokus på. Vi vill att varje medarbetare ska känna sig respekterad och uppskattad samt känna att det finns möjlighet till utveckling. Vi på Åbro Bryggeri arbetar utifrån våra kärnvärden, vilka är enkelhet, ärlighet och långsiktighet.
Nu söker vi Truckförare till Lagret
Arbetet som truckförare innebär huvudsakligen att hämta och lämna pall på produktionslinjerna, ankommande gods och plocklagret/utlastning. Arbetet är inte fysiskt krävande men kräver en del datavana.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person ser du möjligheter och bidrar till ett gott samarbetsklimat. Vidare har du förmåga att kunna se helheten och sammanhang samt att du är serviceinriktad, noggrann, säkerhetsmedveten och bidrar med en positiv inställning.
Vana vid truckkörning/lagerarbete är meriterande.
B-körkort är ett krav.
Tjänsten är en tillsvidareanställning och arbetet bedrivs i skift med tillsättning enligt överenskommelse.
För ytterligare information om tjänsten kontakta:
Lagerchef: Morgan Söderholm tel. 0492-753 73, morgan.soderholm@abro.se
Sista ansökningsdag är 2025-08-31, urval sker löpande
