Truckförare i Örebro sökes!
Insitepart AB / Lagerjobb / Örebro Visa alla lagerjobb i Örebro
2025-08-15
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Insitepart AB i Örebro
, Karlskoga
, Eskilstuna
, Västerås
, Töreboda
eller i hela Sverige
Skulle du beskriva dig som en ansvarsfull och driven person med stort intresse för att jobba inom lager och logistik. Har du tidigare erfarenhet av terminalarbete och truckkörning? Då är det dig vi söker!
Dina Arbetsuppgifter och profilVi söker just nu skickliga och engagerade truckförare för uppdrag hos vår kund i Örebro. I denna roll kommer du att spela en nyckelroll i att hantera lagerflödet och bidra till att säkerställa smidiga och effektiva arbetsprocesser. I rollen som truckförare kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att inkludera containerlossning och plockning av varor. Du kommer också att köra truck, främst motviktstruck och ledstaplare. Det dagliga arbetet kan innebära tunga lyft, vilket gör det viktigt att du trivs med fysiskt arbete och att använda kroppen som ditt främsta verktyg.
Vi söker dig som har omfattande erfarenhet av lagerarbete och truckkörning, särskilt med motviktstruck och ledstaplare. Du är en person som är ansvarsfull, noggrann och uppmärksam på detaljer. Förmågan att arbeta självständigt är lika viktig som din förmåga att samarbeta i team. Du har en flexibel inställning och kan snabbt anpassa dig till förändrade behov och nya arbetsuppgifter, vilket gör dig till en ovärderlig resurs på arbetsplatsen.
Arbetstiderna för tjänsten är måndag till fredag, mellan kl. 07.00 och 16.00.
Vi erbjuder digDu som jobbar hos oss får en arbetsgivare som gör sitt yttersta för att du ska få utvecklas och få alla möjligheter till att nå goda resultat. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag vilket betyder att vi följer alla rådande lagar och erbjuder dig som anställd säkra arbetsvillkor och kollektivavtal. Våra flexibla medarbetare är kärnan i vår verksamhet och en viktig faktor till vår starka tillväxt.
Villkor 18 år
Truckkort med behörigheterna A1-A4, B1-B4
Erfarenhet av truckkörning
Behärska svenska i tal och skrift
Den här tjänsten innebär att du blir anställd som konsult i Insiteparts bemanningsverksamhet och blir uthyrd till våra kunder i Örebro med omnejd.
Som en del i rekryteringsprocessen görs en bakgrundkontroll på slutkandidaterna.
Låter detta som din nästa utmaning?
På Insitepart är alla välkomna att söka jobb kön, erfarenhet eller etnisk bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet när vi rekryterar, för vi vet att rätt person på rätt plats skapar ett stort mervärde för både kund och dig som person.
Skicka gärna in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsterna kommer att tillsättas när vi funnit rätt kandidater. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Insitepart AB
(org.nr 559024-5048), https://insitepart.se/ Arbetsplats
Insitepart Jobbnummer
9461118